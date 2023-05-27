Aydın'da Duman çılgınlığı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 27.05.2023 - 12:12

Aydın son zamanların en kalabalık gençlik konserine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin en sevilen rock grubu 'Duman' Aydın'da hayranları için sahne aldı. Bahar Konserleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere Aydınlı gençler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi alana girişlerde uzun kuyruklar oluşurken, yollar trafiğine kapandı.

'Aman Aman', 'Senden Daha Güzel' ve ' Sor Bana Pişman mıyım' gibi dillerde yer edinen şarkılarını seslendiren gruba, Aydınlılar çoşkuyla eşlik etti.

Konser, son yıllarda Aydın'ın gördüğü en kalabalık konser olması açısından tarihe geçti.