Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
2014 yılında vizyona giren Aykırı filmi, orijinal adıyla The Outsider, TV ekranlarına sık sık gelen yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sinemaseverlerin merak ettiği filme dair ayrıntıları derledik. Peki, Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
Yönetmenliğini Brian A. Miller'ın yaptığı, senaryosunu ise Craig Fairbrass'ın Brian A. Miller birlikte kaleme aldığı Aykırı filmi, senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında. İşte filmin ayrıntıları...
AYKIRI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İngiliz ordusunda paralı askerlik yapan Lex Walker, bir gün arasının bozuk olduğu kızının ölüm haberini alır. Aldığı haberin hemen ardından Los Angeles'a döner. Gittiği yerde cesedin kızına ait olmadığı görünce kandırıldığını fark eden Walker, farklı bir planın içinde yer aldığını anlar. Neyin içinde olduğunu araştırmaya başlayan Lex belaların içinden çıkamaz.
AYKIRI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Craig Fairbrass - Lex Walker
James Caan - Karl Schuster
Shannon Elizabeth - Margo
Jason Patric - Dedektif Michael Klein
Tim Fields - Dedektif Kennedy
Melissa Ordway - Samantha
Johnny Messner - Ricky
William deVry - Nick Miller
AYKIRI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 4.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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