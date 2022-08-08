Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

2014 yılında vizyona giren Aykırı filmi, orijinal adıyla The Outsider, TV ekranlarına sık sık gelen yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sinemaseverlerin merak ettiği filme dair ayrıntıları derledik. Peki, Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:01
Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
Abone Ol google-news

Yönetmenliğini Brian A. Miller'ın yaptığı, senaryosunu ise Craig Fairbrass'ın Brian A. Miller birlikte kaleme aldığı Aykırı filmi, senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında. İşte filmin ayrıntıları...

AYKIRI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? 

İngiliz ordusunda paralı askerlik yapan Lex Walker, bir gün arasının bozuk olduğu kızının ölüm haberini alır. Aldığı haberin hemen ardından Los Angeles'a döner. Gittiği yerde cesedin kızına ait olmadığı görünce kandırıldığını fark eden Walker, farklı bir planın içinde yer aldığını anlar. Neyin içinde olduğunu araştırmaya başlayan Lex belaların içinden çıkamaz.

AYKIRI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Craig Fairbrass - Lex Walker

  • James Caan - Karl Schuster

  • Shannon Elizabeth - Margo

  • Jason Patric - Dedektif Michael Klein

  • Tim Fields - Dedektif Kennedy

  • Melissa Ordway - Samantha

  • Johnny Messner - Ricky

  • William deVry - Nick Miller

AYKIRI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 4.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.


Aykırı Film Aksiyon Filmi yabancı sinema IMDb

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler