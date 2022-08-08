Aykırı filmi konusu nedir? Aykırı filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:01

Yönetmenliğini Brian A. Miller'ın yaptığı, senaryosunu ise Craig Fairbrass'ın Brian A. Miller birlikte kaleme aldığı Aykırı filmi, senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında. İşte filmin ayrıntıları...



AYKIRI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



İngiliz ordusunda paralı askerlik yapan Lex Walker, bir gün arasının bozuk olduğu kızının ölüm haberini alır. Aldığı haberin hemen ardından Los Angeles'a döner. Gittiği yerde cesedin kızına ait olmadığı görünce kandırıldığını fark eden Walker, farklı bir planın içinde yer aldığını anlar. Neyin içinde olduğunu araştırmaya başlayan Lex belaların içinden çıkamaz.



AYKIRI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Craig Fairbrass - Lex Walker

James Caan - Karl Schuster

Shannon Elizabeth - Margo

Jason Patric - Dedektif Michael Klein

Tim Fields - Dedektif Kennedy

Melissa Ordway - Samantha

Johnny Messner - Ricky

William deVry - Nick Miller

AYKIRI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 4.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.