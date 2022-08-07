2022 Prey filminin konusu nedir? Prey filminin oyuncuları kimler? Prey filmi IMDb puanı kaç?
Dan Trachtenberg tarafından yönetilen yeni bir bilimkurgu aksiyon korku filmi olan Prey, oldukça merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Senaristliğini ise Patrick Aison'un üstlendiği film 5 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı. Peki, Prey filminin konusu nedir? Prey filmi oyuncuları kimler? Prey filmi IMDb puanı kaç?
Predator serisinin beşinci filmi olan Prey, serideki diğer filmlerin bir devamı niteliğindedir. Toplam 1 saat 35 dakikadan oluşan film, aksiyon, drama ve korku türünde yer alıyor. İşte merak edilen yapıma dair önemli noktalar...
PREY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
300 yıl önce Comanche Nation’da geçen Prey, azılı ve çok yetenekli bir savaşçı olan genç bir kadın olan Naru’nun hikayesini konu ediyor. Great Plains’de dolaşan en efsanevi avcıların gölgesinde büyüyen yetenekli bir kadın savaşçı olan Naru, büyük bir tehlike kabilesini tehdit ettiğinde, insanlarını korumak için harekete geçer. Naru, kabilesini Dünya’ya inen teknik olarak gelişmiş bir cephaneliğe sahip, son derece gelişmiş avılara karşı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.
PREY FİLMİ NEREDEN İZLENİR?
Hulu orijinal filmi Prey, 5 Ağustos 2022 itibarile Disney Plus Türkiye tarafından yayınlandı.
PREY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Amber Midthunder
- Dane DiLiegro
- Dakota Beavers
- Harlan Blayne
- Geronimo Vela
- Mike Paterson
- Julian Black Antelope
- Stefany Mathias
- Samuel Marty
- Stormee Kipp
PREY FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.3/10 olarak karşımıza çıkıyor.
PREY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin 2021'de Calgary, Alberta, Kanada,'da gerçekleştiği düşünülüyor. Temmuz'da Davis, filmin resmi olarak dörtte üçünün tamamlandığını açıkladı. Eylül ayında görüntü yönetmeni Jeff Cutter, Dakota Beavers ve Dane DiLiegro'nun oyuncu kadrosuna ek olarak çekimlerin tamamlandığını doğruladı.
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