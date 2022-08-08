Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümsüzlük Oyunu filmi IMDb puanı kaç?
2015 ABD yapımı bilim kurgu filmi Ölümsüzlük Oyunu sık sık TV ekranlarında seyirci ile buluşan yapımlardan biri. Sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen filme dair önemli noktaları derledik. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümsüzlük Oyunu filmi IMDb puanı kaç?
'Ölümsüzlük Oyunu' filmi orijinal adıyla Self/less yönetmenliğini Tarsem Singh'in yaptığı 2015 yapımı aksiyon bilimkurgu filmidir. Başrol oyuncuları Ryan Reynolds ve Ben Kıngsley'dir. İşte filmin ayrıntıları...
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCU KADROSU
- Ryan Reynolds
- Ben Kingsley
- Matthew Goode
- Michelle Docker
- Natalie Martinez
- Victor Garber
- Derek Luke
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.5/10'dur.
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