Ölümsüzlük Oyunu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümsüzlük Oyunu filmi IMDb puanı kaç?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:22

'Ölümsüzlük Oyunu' filmi orijinal adıyla Self/less yönetmenliğini Tarsem Singh'in yaptığı 2015 yapımı aksiyon bilimkurgu filmidir. Başrol oyuncuları Ryan Reynolds ve Ben Kıngsley'dir. İşte filmin ayrıntıları...

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ryan Reynolds

Ben Kingsley

Matthew Goode

Michelle Docker

Natalie Martinez

Victor Garber

Derek Luke

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.5/10'dur.