Kanlı Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kanlı Dövüş filminin IMDb puanı kaçtır?
Yönetmen koltuğunda Chris Nohan'ın oturduğu 2016 dövüş sanatları filmi Kanlı Dövüş, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan yapımlardan biri. Peki, Kanlı Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kanlı Dövüş filminin IMDb puanı kaçtır?
Orjinal adı Lady Bloodfight olan Kanlı Dövüş filmi, tamamen kadınlardan oluşan bir grubu konu alıyor. Filmi henüz izlememiş veya tekrardan izleyecek olan yurttaşlar ''Kanlı Dövüş konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı.
İşte merak edilen yapımın ayrıntıları...
KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kanlı Dövüş filmi oyuncuları arasında Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter bulunuyor.
KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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