Ayşe Kulin, bütün edebi eserlerini TED İstanbul Koleji Vakfı'na emanet etti

Yayınlanma: 20.12.2023 - 23:47

Güncelleme: 20.12.2023 - 23:48

Türk edebiyatının son 40 senesine damgasını vurmuş en önemli yazarlardan biri olan Ayşe Kulin, tüm edebi eserlerini 20 Aralık'ta TED İstanbul Koleji Vakfı Dr. Abdülkadir Özoğuz Kütüphanesi’nde yapılan açılış töreniyle kütüphanede kurulmuş olan Ayşe Kulin Köşesi'ne sonsuza dek korunmak ve sergilenmek üzere emanet etti. Açılışa TED İstanbul Koleji Vakfı başkanı, kurucuları, mütevellileri, yönetim kurulu üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. Küçük bir müzeyi andıran özel köşede Kulin’in Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış bütün kitapları, aldığı ödüller, aile fotoğrafları, okul yıllığı, hakkında yazılmış gazete ve dergi yazıları, araştırma ve tez çalışmaları, okuyucularından kendisine hediye edilmiş çeşitli objeler, okur mektupları, gerçek hayattan kitaplarına yansımış roman kahramanlarına ait eşyalar yer alıyor. "Veda" romanı kahramanlarından son Osmanlı Maliye Nazırı Reşat Dede’sinin saraya giderken giydiği sırma işlemeli ceketi ve annanesinin udu ile doğumunu bildiren telgraf, TED İstanbul Koleji Vakfı’na emanet edilen eşyalar arasında bulunuyor.

Araştırmacılara açılacak

Kulin’in isteği doğrultusunda bu özel köşe sadece okul öğrencilerinin yararlanacağı yaşayan bir edebiyat köşesi olarak kalmayıp aynı zamanda Ayşe Kulin hakkında araştırma yapmak isteyenlere TED İstanbul Koleji Vakfı burs fonuna katkıda bulunmak şartıyla randevu ile açılacak.

Kardelenler eğitimini sürdürüyor

Ayşe Kulin, ÇYDD’nin unutulmaz başkanı Türkân Saylan’ın en güzel projelerinden biri olan Kardelenler’in sadece isim annesi olmakla kalmayıp yurdumuzun en ücra köşelerine bu proje için gidip daha sonra Kardelenler kitabını kaleme alan ve kız çocuklarının, çağdaş eğitimden yoksun kalmaması gerektiğini bu çabalarıyla anlatmış bir aydınımızdır. Bugün TED İstanbul Koleji’nde tam burslu olarak eğitimlerine devam eden yeni Kardelenler, üstün başarıyla eğitimlerini sürdürüyorlar.