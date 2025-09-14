Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü, Arkas Sanat Göztepe ismiyle kentin sanat yaşamında yerini aldı: İzmir’e özel bir merkez

İzmir’in simge isimlerinden biri, öncü bir Cumhuriyet kadını olan Ayşe Mayda, Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti olarak anılıyor. 2021 yılında 105 yaşında yaşamını yitiren Mayda’nın 1950’li yıllardan bu yana yaşadığı etkileyici köşk, doğum günü olan 10 Eylül’de Arkas Sanat Göztepe adıyla sanatseverlerle buluştu. Kamil Paşa tarafından 19. yüzyılda yaptırılan ve köşkün son sakinleri Ayşe ve Seniha Mayda ile özdeşleşen bu tarihi yapı, titiz bir restorasyon süreciyle yeniden işlevlendirilerek İzmir’in sanat merkezleri arasındaki yerini aldı.

Köşk, Arkas Holding’in restorasyonunu üstlenerek sanat merkezine dönüştürdüğü dördüncü tarihi yapı oldu, Arkas Sanat’ın ise İzmir’deki altıncı sanat merkezi. Arkas Sanat Göztepe’de İzmirliler süresiz olarak Türk Ressamları sergisini görecek. Yanı sıra öğrenme programları ve kamuya açık etkinlikler de yapılacak.

BİR CUMHURİYET KADINI...

Mayda ailesi, Seniha Mayda’nın da yaşamını yitirdiği 2011 yılına kadar Safiye Ayla, Şerif Muhittin Targan gibi sanatçıları, hatta Irak kralı gibi önemli isimleri köşkte ağırlamış. Ayşe Mayda, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bir isim, köşkün kapılarını yalnızca özel konuklara değil, öğrencilere, akademisyenlere, gazeteci ve yazarlara da açmış. Bu yönüyle köşk, kentin yaşamına, eğitimine ve kültürüne katkı sağlamaya devam edecek, böylece Ayşe Mayda’nın mirası daha fazla kişiye ulaşarak yaşayacak.

TÜRK RESSAMLAR SERGİSİ

Bu özel binada tüm katlara yayılan kalıcı Türk ressamları sergisi ise Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın 30 yıl boyunca koleksiyonuna kattığı eserlerden oluşuyor. Bu sergiyle Arkas koleksiyonundaki Türk ressamların resimleri, 200’ü aşkın resim seçkisiyle ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Seçki, Osmanlı Dönemi’nden 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, İbrahim Çallı ve Şevket Dağ gibi sanat tarihinin önemli isimlerinin eserlerinin yanı sıra, modern dönemin önde gelen temsilcilerinden Nejad Devrim, Eren Eyüboğlu, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Burhan Doğançay eserleri de görülebiliyor.

‘PAYLAŞTIKÇA DEĞERLİ’

Açılışta konuşan Lucien Arkas, “Bu koleksiyonları paylaşmayı seviyorum. Varlığın paylaştıkça değeri var, saklayınca bir değeri yok. Ben sanatı, tarihi, mimarisi güzel olan eski yapıları severim. Tüm bu sanat merkezlerini İzmir’e kazandırmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Lucien Arkas, “Sanat merkezlerimizin ziyaretçilerinin yüzde 45’i gençlerden oluşuyor. Bu merkezlerde tohum ekiyoruz. Ben inanıyorum ki gençlerin ruhlarına yerleşen bu sanat sevgisi tohumları gelecekte onların kültür dünyasını, bakış açılarını geliştirecek. Ben algıyı değiştirmeye çalışıyorum. Bir sanat değeri, anlayışı olması için çalışıyorum” diye konuştu. Arkas Kültür&Sanat Direktörü Müjde Unustası ise mekânda yer alacak süresiz koleksiyon sergisiyle Türk resmine önemli bir kapı aralandığına dikkat çekti. Unustası, “Ayşe&Seniha Mayda Köşkü, İzmir’in sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuna işlemiş bir hafıza mekânı. Sergi, yalnızca eserlerle değil, bu mekânla da çok katmanlı bir diyalog kuruyor. Bu sergi umuyoruz ki sanatı keşfetmek isteyen herkese ilham verecek bir durak olur” ifadelerini kullandı.

Köşkün mimarisi kadar bahçesi de etkileyici, çok işlevli bir kültür sanat merkezi olarak kullanılmaya uygun. Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas da açılışta yer alırken “Monreve olarak yeni nesli sanatla buluşturacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz, Ayşe Mayda Köşkü’nde de bu etkinliklere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Müjde Unustası, Lucien Arkas, Merve Arkas

2026 YENİ MEKÂN

Açılışta bir de müjde verildi. 2026 yılında İzmir Bayraklı’da Lucien Arkas Sanat Merkezi’nin açılacağı duyuruldu. Merkezde Türkiye’de bir ilk olarak Centre Pompidou koleksiyonundan dünyaca ünlü modern ve çağdaş sanat eserler sergilenecek.