Ayvalık Uluslararası Film Festivali açılışını yaptı: Ayvalık’ta ‘Kendine özgü bir festival’

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, önceki gün düzenlenen tören ve ardından gösterilen açılış filmiyle başladı.

ürkiye’de küresel salgından bu yana iyice ağırlaşan ekonomik krizin içinde her geçen yıl katılımcı sayısıyla birlikte büyüyen bir festival Ayvalık Uluslararası Film Festivali. Üstelik belediyeler üzerindeki siyasi baskı ve “tasarruf tedbirleri” devlet desteğini en aza indirirken festival, Ayvalıklı kişi ve kurumların bireysel katkılarıyla yoluna devam ediyor.

Ege denizinin kıyısında, tarihi taş evleriyle zaten adı hep bilinen Ayvalık, yılın bu tarihlerinde Türkiye’de ilk kez gösterilen filmleri ülkenin dört bir yanından Balıkesir’e gelen sinemaseverlerle buluşturuyor.

‘YENİ BİR YÖNETMEN’

Her yıl Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreninde, “Yeni Bir ... Ödülü” de sahibini buluyor. Bünyesinde bir yarışma olmadığı için klasik festival gerginliklerinin yaşanmadığı festivalde, bu yıl “Yeni Bir Yönetmen” adıyla verilen ödülü “Ölü Mevsim” filminin yönetmeni Doğuş Algün aldı. “Ölü Mevsim”, 21 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de Büyük Park Amfitiyatro’da ücretsiz olarak gösterilecek, gösterime film ekibi de katılacak.

Ödülün seçici kurulunda yer alan Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin, kurul, ücretsiz söyleşiler veya yan etkinliklerle festivale katkı sunacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreninde konuşan festival direktörü Azize Tan, Ayvalıklı sanatçı Teoman Madra’nın esin verdiği afişten bahsetti ve “Başından itibaren Ayvalık gibi kendine özgü karakteri olan bir festival yapmak istedik. Sanıyorum yıllar içerisinde de bunu başardık” dedi. Tan, konuşmasında her yıl büyük önem verdikleri Genç Sinema programıyla ilgili ayrıntıları da paylaştı. Genç Sinema programıyla festivalde gönüllü olarak çalışan sinema öğrencileri, festivale gelen oyuncu, yönetmen veya yapımcılardan eğitim alıyorlar.

Festivalin açılış filmi, bu yıl Cannes Film Festivali’nde büyük jüri ödülü kazanan Joachim Trier imzalı “Manevi Değer / Sentimental Value” filmi oldu. Ayvalıklılar amfitiyatroyu doldururken gösterimden önce filmin yapımcılarından Atilla Yücer seyirciyi selamladı. Toplam 65 filmin gösterileceği festival 21 Eylül’de sona erecek.