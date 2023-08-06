Ayvalık’ta film rüzgârı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:41

Festivalde bu yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde dikkatleri üzerine çeken yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşacak, film gösterimleri sonrası söyleşiler ve güncel meselelere ilişkin panellerle sinema dolu günler yaşanacak. Genç Sinema programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler sinema profesyonelleri ile buluşup, festivalde çalışma deneyimi kazanırken çocuklar içinse 17 Eylül Pazar günü tüm güne yayılan etkinliklerle dolu bir Çocuk Günü düzenlenecek.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Mey|Diageo’nun katkılarıyla geçen yıl ilk kez verilen “Yeni Bir ...” ödülü bu yıl da genç bir sinemacıya gidecek. Yeni bir yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, ses tasarımcısı vb. gibi, teşvik edilmesi gerektiği düşünülen bir sinemacı 50 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

GODARD ANISINA...

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, geçen yıl 91 yaşında hayatını kaybeden Jean Luc Godard anısına Fransız Kültür Merkezi ve Sinematek/Sinemaevi işbirliği ile “Nefret / Le Mépris” filmini izleyiciyle buluşturacak. Film gösterimleri, söyleşiler ve çocuklar için düzenlenecek özel gün Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık Sanat Fabrikası, Küçük Han, Askev Sera, Kraft ve Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde gerçekleşecek.