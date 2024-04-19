Ayvalık'ta Köy Enstitüleri Günleri

Bu yıl 4. kez düzenlenen Ayvalık Köy Enstitü Fikirleri ve Kültür Günleri bugün başlıyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:29
Ayvalık'ta Köy Enstitüleri Günleri
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Pakize Türkoğlu'na ithaf edilen Ayvalık 4. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri 19-20-21 Nisan tarihinde Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde düzenleniyor.

Geçen yıl hayata veda eden Pakize Türkoğlu, Antalya Aksu Köy Enstitüsü'nü (1944) ve Ankara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü (1947) bitirdi. İlk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında çalışan, enstitü deneyimlerini yazdığı birçok kitapta anlatan Pakize öğretmeni, Tonguç ve Enstitüleri adlı kitabıyla Cumhuriyet'te 75. Yıl Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü'nü aldı.

Köy Enstitülerinin 84. yılında düzenlenen etkinliğin ilk günü saat 20.30'da halk ozanı Nida Ateş'in “Ben Giderim Adım Kalır” başlıklı konseriyle başlayacak. Konserde Aşık Veysel türküleri seslendirilecek, yarın saat 16.00'daki “Köy Enstitüleri'nde Kadına Bakış ve Sonuçları” panelinde Gazeteci Çiğdem Toker, Ayşen Şahin ve Elif Akkaya konuşacaklar. 21 Nisan 16.00'da "Bir Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri" içeriğinde söyleşiyi yazar Ahmet Ümit yapacak ve etkinlik 20.30'daki "Komünist Osman" belgesel gösterimiyle sona erecek.

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