Ayvalık'ta ödüllü açılış
Ayvalık’ın belki de en güzel zamanları, tatilciler ufak ufak dönüyor, sıcak kendini hissettiriyor, rüzgâr tam olması gerektiği gibi ve her yer festival afişleriyle donatılmış. Ayvalık ve çevresinin hatta karşı kıyıdan komşularımızın da merakla beklediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, önceki akşam açılışını yaptı.
Hem de bu yıl Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödüllü “Ayrılma Kararı” filmiyle. “Oldboy” ve “Hizmetçi” filmleriyle tanıdığımız Park Chan-wook, Cannes’da sonuna kadar hak ettiği bir ödül almış.
Psikolojik gerilimin ve romantizmin incelikli ve mizahi bir şekilde ele alındığı film, gündoğumuna hasret, sisli bir şehirde şüpheli bir ölümü çözmeye çalışan uykusuz bir dedektif ile ölen adamın karısının gittikçe garipleşen ilişkisini anlatıyor. Başrollerdeki Park Hae-il ve Tang Wei’nin oyunculukları da son derece başarılı.
Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nda açılış filminden önce Mey|Diageo’nun “Yeni Bir...” ödülü de sahibini buldu. Bu yıl “Yeni Bir Yönetmen” başlığıyla verilen ödül, “Ela ile Hilmi ve Ali” filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Ziya Demirel’in oldu.
‘DAYANIŞMANIN ESERİ’
Seyir Derneği tarafından düzenlenen festivalde açılış kokteylinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Engin de yer aldı.
Festival direktörü Azize Tan ise yaptığı konuşmada “Yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve Ayvalıklılar bir araya gelerek bu festivali hayata geçirdik. Bu festival gerçek bir dayanışma sonucu ortaya çıktı” dedi. Festival, 21 Eylül’e kadar sürecek.
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