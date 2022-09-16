16 Eylül 2022 Cuma, 16:40

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin ulusal ve uluslararası film yarışmalarıyla endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'e başvurular devam ediyor.

Türk ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak olan festivalde, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra Bosphorus Film Lab kapsamında yer alan Pitching Platformu ve Work in Progress kategorileri başvuruları, 23 Eylül'de sona erecek.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra jüri değerlendirmelerinin ardından "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dalında ödüller sahiplerini bulacak.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma'da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" ile "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ve Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından para ödülüyle desteklenen "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" verilecek.

İLK KEZ ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Festivalde bu yıl ilk kez Ulusal Belgesel Yarışması da gerçekleştirilecek.

Süre sınırı olmaksızın tüm belgesel filmlerle "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel" ödüllerinin dağıtılacağı "Ulusal Belgesel Yarışması"na başvuru yapılabilecek. Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan, TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'e yapım ya da fikir aşamasındaki kurmaca film projeleri katılabilecek.

Pitching Platformu'nda yer alacak bir projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, bir projeye de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Work in Progress kapsamında yer alacak projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

KISA FİLM BÜYÜK ÖDÜLÜ AHMET ULUÇAY ANISINA

Festival kapsamında düzenlenen bir diğer yarışma olan Kısa Film Yarışmasının başvuruları da devam ediyor.

"Ulusal Kısa Film" ve "Uluslararası Kısa Film" olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde "En İyi Film" ödüllerinin verileceği yarışmaya süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmlerle başvuru yapılabilir.

Festivalin kısa yarışma bölümünde yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak. Festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden bir tanesi de İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleştirilen festivalde çalışmak isteyenler için de gönüllü başvuruları başladı.

Festivalin çeşitli alanlarında çalışmak isteyen gönüllülerin, 18 yaşını doldurmuş olması, festival tarihlerinde İstanbul'da bulunması ve vaktini festivale ayırmaya gönüllü olması yeterli görülecek. Etkinliğe ilişkin güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.