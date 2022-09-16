70. San Sebastian Film Festivali başladı
İspanya'nın uluslararası alandaki en tanınmış sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali, bu yıl 70. kez sinemaseverlerle buluştu.
San Sebastian Film Festivali açılışı, İspanyol yönetmen Alberto Rodriguez'in "Modelo 77" filmiyle yapılacak festivalin "Altın İstiridye" (La Concha de Oro) olarak adlandırılan ana yarışma bölümünde 17 film yarışacak.
San Sebastian'da bu yılki onur ödülü (Premio Donostia), 58 yaşındaki Fransız aktrist Juliette Binoche ve 79 yaşındaki Kanadalı yönetmen ve senarist David Cronenberg'e verilecek.
Sinema dünyasının önemli isimlerini konuk edecek San Sebastian'da kırmızı halıda Penelope Cruz, Liam Neeson, Juliette Binoche da olacak.
SELMAN NACAR BU YIL DA YARIŞMADA
San Sebastian'a katılan tek Türk filmi ise yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" adlı filmi olacak. Nacar, geçen yıl "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazandığı "WIP Europa"da bu yıl da yarışacak.
Tereddüt Çizgisi, 19 Eylül'de gösterilecek.
Festival, yönetmen Neil Jordan'ın "Marlowe" adlı kapanış filminin ardından 24 Eylül'de sona erecek.
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