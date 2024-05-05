Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü, sahibini buldu
2024 Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü'nün sahibi belli oldu.
Direklerarası Seyirci Platformuna Anlamlı Değir Katanlar, 2024 Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü'nün sahibini belirledi. Ödül, tiyatro dyun metni çevirisine gitti. Mitos Boyut Tiyatro Yayınları'ndan Sarah Kane'nin 5 ayrı oyununun yer aldığı Bütün Oyunları'nın İngilizce çevirisi ile Yiğit Sümbül ile Ulaş Özgün, ödülün sahibi oldu.
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