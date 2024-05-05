Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü, sahibini buldu

2024 Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü'nün sahibi belli oldu.

Güven Baykan
Yayınlanma: 05.05.2024 - 14:02
Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü, sahibini buldu
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Direklerarası Seyirci Platformuna Anlamlı Değir Katanlar, 2024 Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü'nün sahibini belirledi. Ödül, tiyatro dyun metni çevirisine gitti. Mitos Boyut Tiyatro Yayınları'ndan Sarah Kane'nin 5 ayrı oyununun yer aldığı Bütün Oyunları'nın İngilizce çevirisi ile Yiğit Sümbül ile Ulaş Özgün, ödülün sahibi oldu. 


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