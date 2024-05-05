Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü, sahibini buldu

Yayınlanma: 05.05.2024 - 14:02

Güncelleme: 05.05.2024 - 14:02

Direklerarası Seyirci Platformuna Anlamlı Değir Katanlar, 2024 Aziz Çalışlar Çeviri Özel Ödülü'nün sahibini belirledi. Ödül, tiyatro dyun metni çevirisine gitti. Mitos Boyut Tiyatro Yayınları'ndan Sarah Kane'nin 5 ayrı oyununun yer aldığı Bütün Oyunları'nın İngilizce çevirisi ile Yiğit Sümbül ile Ulaş Özgün, ödülün sahibi oldu.