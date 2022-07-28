Baba Parası filminin konusu nedir? Baba Parası filmi nerede çekildi? Baba Parası filminin oyuncuları kimler?
Selçuk Aydemir'in hep yazıp hem yönettiği Baba Parası filmi, sık sık TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı komedi filminin detatları ise izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Baba Parası filmi konusu nedir? Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası filmi oyuncuları kimler?
2020 yapımı yerli komedi filmi olan Baba Parası, miras peşine düşen bir grup insanın macerasını anlatıyor. İşte sinemaseverler tarafından merak edilen filmin detayları...
BABA PARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı.
Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
BABA PARASI NEREDE ÇEKİLDİ?
'Baba Parası' filminin hastane çekimleri İstanbul'da özel bir hastanede çekilmiştir. Filmin geri kalan sahnelerinin de net olmamakla birlikte İstanbul'da çekildiği düşünülüyor.
BABA PARASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Ahmet Kural
- Murat Cemcir
- Rasim Öztekin
- Yağmur Tanrısevsin
- Devrim Yakut
- Özgür Emre Yıldırım
- Demir Karahan
- Osman Alkaş
- Ayhan Taş
- Deniz Barut
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