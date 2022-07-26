Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba nerede çekildi? Vizontele Tuuba filminin konusu gerçek mi?

26 Temmuz 2022 Salı, 13:51

Yaklaşık 7000 oyuncunun yer aldığı Vizontele filminin devamı niteliğinde olan Vizontele Tuuba filmi, izleyiciler tarafından oldukça merak edilen bir yapım olarak biliniyor. Post-prodüksiyonu çok uluslu bir ekip tarafından İstanbul ve Münih'te gerçekleştirilen filmin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. İşte, filme dair merak edilen birçok sorunun cevabı...

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bazı sahneleri Ankara'da geçiyor. Bu sahneler Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

Çekimlerin başladığı günden itibaren Gevaş'taki film kampına kurulan bir sette kurgu çalışmaları filmin çekimiyle paralel yürütüldü. Film genel olarak Van'ın Gevaş ilçesi'nde çekildi.

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının 'Vizontele' hikayesi devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın anlattığına göre film bir dönem 'farklı zamanlarda yaşanmış olayların derlenerek kurgulanmasından' oluşuyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan

Tarık Akan

Altan Erkekli

İclal Aydın

Demet Akbağ

Tuba Ünsa

Tolga Çevik

İdil Fırat

Bican Günalan

Şener Kökkaya

Salih Kalyon

Tuncer Salman

Erdal Tosun

Bülent İnal

Nejat Uygur

Ata Demirer

Deniz Akkaya

Yasemin Ergene

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