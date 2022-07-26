Kingsman: Gizli servis filminin konusu nedir? Kingsman: Gizli Servis filminin oyuncuları kimlerdir?
2015 tarihinde vizyona giren aksiyon, casusluk filmi Kingsman: Gizli servis filmi TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 81 milyon dolara mal olan film, dünya çapında $406 milyonun üstünde gelir elde etti. Peki, merakla beklenen Kingsman: Gizli servis filminin konusu nedir? Kingsman: Gizli Servis filminin oyuncuları kimlerdir?
Kingsman: Gizli Servis filmi orijinal adıyla Kingsman: The Secret Service, yönetmenliğini Matthew Vaughn'un üstlendiği, Dave Gibbons ve Mark Millar'ın The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan casusluk, aksiyon ve komedi türlerindeki 2014 yapımı Amerikan-Britanya filmidir. İşte 3 ödülü ve 3 adaylığı bulunan filme dair merak edilenler...
KİNGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gary “Eggsy” Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır. Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy’nin babasına borçludur. Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy’yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir.
KİNGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Taron Egerton
- Colin Firth
- Samuel L. Jackson
- Mark Strong
- Michael Caine
- Sophie Cookson
- Sofia Boutella
- Samantha Womack
- Geoff Bell
- Edward Holcroft
KİNGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN ÖDÜLLERİ
Film, 2015 Empire Ödül Töreni'nde En İyi Britanya Filmi, En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu, En İyi Gerilim kategorilerinde ödül kazanmıştır. Ayrıca filmin Teen Choice Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu, Aksiyon Filmi ve Çıkış Yapan Yıldız kategorilerinde de adaylığı bulunmaktadır.
KİNGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7.7\10'dur.
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