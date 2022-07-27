Görümce filminin konusu nedir? Görümce filminin oyuncuları nelerdir? Görümce filmi nerede çekildi?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:06

Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan Görümce filmi 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi. Görümce'nin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu Gupse Özay yazdı.

GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.

GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde - Fatoş

Danilo Zanna - Francesco

Özlem Tokaslan - Sonay

Dilşah Demir - Nebo

İnci Pars Özgürgün - İnci

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı.