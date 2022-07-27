Görümce filminin konusu nedir? Görümce filminin oyuncuları nelerdir? Görümce filmi nerede çekildi?
Vizyonda olduğu dönemde yankı uyandıran Görümce filmi TV ekranlarına gelmeye devam ediyor. Görümce filminin konusu nedir? Görümce filminin oyuncuları nelerdir? Görümce filmi nerede çekildi?
Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan Görümce filmi 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi. Görümce'nin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu Gupse Özay yazdı.
GÖRÜMCE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.
GÖRÜMCE FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Gupse Özay - Yeliz
Buğra Gülsoy - Ahmet
Eda Ece - Deniz
Zeynep Kankonde - Fatoş
Danilo Zanna - Francesco
Özlem Tokaslan - Sonay
Dilşah Demir - Nebo
İnci Pars Özgürgün - İnci
GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Görümce filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı.
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