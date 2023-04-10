'Baba' yeni oyuncu kadrosu ile sahnede
The Guardian’ın “Son 10 yılın en iyi oyunu” diye tanımladığı ‘Baba’, DasDas'ta prömiyerini yapıyor.
Fransız yazar Florian Zeller’in dünyada birçok yerde oynanan ve geçtiğimiz yıllarda sinemaya uyarlanan ‘Baba’ oyunu prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Şerif Erol’un Baba’ya hayat verdiği oyun, geçtiğimiz yıllarda sahnelenmeye başlanmıştı. Oyun, DasDas ve Pürtelaş Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak, oyuncu kadrosundaki değişiklikler sonrasında yeniden perdelerini açacak.
The Guardian’ın “Son 10 yılın en iyi oyunu” diye tanımladığı ‘Baba’, 17 Nisan akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak. Yönetmen koltuğunda Tamer Can Erkan oturduğu, dekor tasarımını Gamze Kuş'un, ışık tasarımını ise Cem Yılmazer üstlendiği oyunda Şerif Erol, Zeynep Dinsel, Kübra Balcan, Alper Baytekin, Yasemin Taş, Devrim Özder Akın sahneyi paylaşıyor.
Seyirciyi demans hastası bir babanın etkileyici dünyasına götüren oyun, gerçekle hayalin birbirine geçtiği, anılarımızla yaşananların hiçbir zaman aynı olamayacağının hikayesini çarpıcı bir dille sahneye aktarıyor.
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