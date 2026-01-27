BAFTA adayları belli oldu: Paul Thomas Anderson imzalı yapım zirvede!

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), yılın en iyilerini ödüllendirecek olan 2026 yılı aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu yılki listeye, usta yönetmen Paul Thomas Anderson’ın büyük ses getiren son filmi "One Battle After Another" tam 14 dalda aday gösterilerek damga vurdu.
ZİRVE YARIŞI NEFES KESİYOR
Adaylık sayılarında rekabetin oldukça yüksek olduğu 2026 seçkisinde, öne çıkan diğer yapımlar ise şunlar oldu:
One Battle After Another: 14 Adaylık
Sinner: 13 Adaylık
Hamnet: 11 Adaylık
Marty Supreme: 11 Adaylık
Frankenstein: 8 Adaylık
Sentimental Value: 8 Adaylık
İŞTE BAFTA ADAYLARI
En İyi Britanya Filmi adayları
28 Years Later
The Ballad Of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About The Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
En İyi Film adayları
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Yönetmen adayları
Yorgos Lanthimos – Bugonia
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
En İyi Erkek Oyuncu
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mulligan – The Ballad Of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
İngilizce Dışı En İyi Film
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
The Voice Of Hind Rajab
En İyi Çocuk ve Aile Filmi
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
En İyi Özgün Senaryo
I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
En İyi Uyarlama Senaryo
The Ballad Of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Pillion – Harry Lighton
En İyi Britanya Çıkışı
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Yükselen Yıldız adayları
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
En İyi Belgesel Adayları
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Animasyon Film Adayları
Elio
Little Amelie
Zootropolis 2
En İyi Casting (Oyuncu Seçimi) Adayları
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Sinematografi Adayları
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
En İyi Kurgu Adayları
F1
A House Of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Adayları
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
En İyi Özgün Müzik Adayları
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
En İyi Yapım Tasarımı Adayları
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Ses Adayları
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
En İyi Britanya Kısa Animasyon Adayları
Cardboard
Solstice
Two Black Boys In Paradise
En İyi Britanya Kısa Film Adayları
Magid/ Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
KAZANANLARI 14 BİN PROFESYONEL BELİRLEYECEK
Birleşik Krallık'ın film, oyun ve televizyon dünyasındaki en büyük oylama otoritesi olan BAFTA, yaklaşık 14.000 yaratıcı profesyonelden oluşan dev bir üye yapısına sahip. Toplamda 25 farklı rekabetçi kategoride dağıtılacak olan ödüller, bu profesyonellerin oylarıyla sahiplerini bulacak.
BÜYÜK GECE 22 ŞUBAT’TA
Dünya sinemasının gözünün çevrileceği ödül töreni, 22 Şubat tarihinde Londra’daki ikonik Royal Festival Hall’da gerçekleştirilecek. Gecede, 2026 yılının sinema ve televizyon dünyasına yön veren isimler maske şeklindeki meşhur ödüllerine kavuşacak.