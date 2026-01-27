BAFTA adayları belli oldu: Paul Thomas Anderson imzalı yapım zirvede!

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), yılın en iyilerini ödüllendirecek olan 2026 yılı aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu yılki listeye, usta yönetmen Paul Thomas Anderson’ın büyük ses getiren son filmi "One Battle After Another" tam 14 dalda aday gösterilerek damga vurdu.

ZİRVE YARIŞI NEFES KESİYOR

Adaylık sayılarında rekabetin oldukça yüksek olduğu 2026 seçkisinde, öne çıkan diğer yapımlar ise şunlar oldu:

One Battle After Another: 14 Adaylık

Sinner: 13 Adaylık

Hamnet: 11 Adaylık

Marty Supreme: 11 Adaylık

Frankenstein: 8 Adaylık

Sentimental Value: 8 Adaylık



İŞTE BAFTA ADAYLARI

En İyi Britanya Filmi adayları

28 Years Later

The Ballad Of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About The Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

En İyi Film adayları

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

En İyi Yönetmen adayları

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

En İyi Erkek Oyuncu

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – The Ballad Of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

İngilizce Dışı En İyi Film

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice Of Hind Rajab

En İyi Çocuk ve Aile Filmi

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

En İyi Özgün Senaryo

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

En İyi Uyarlama Senaryo

The Ballad Of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Pillion – Harry Lighton

En İyi Britanya Çıkışı

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

Yükselen Yıldız adayları

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

En İyi Belgesel Adayları

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

En İyi Animasyon Film Adayları

Elio

Little Amelie

Zootropolis 2

En İyi Casting (Oyuncu Seçimi) Adayları

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

En İyi Sinematografi Adayları

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

En İyi Kurgu Adayları

F1

A House Of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Adayları

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

En İyi Özgün Müzik Adayları

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

En İyi Yapım Tasarımı Adayları

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

En İyi Ses Adayları

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

En İyi Britanya Kısa Animasyon Adayları

Cardboard

Solstice

Two Black Boys In Paradise

En İyi Britanya Kısa Film Adayları

Magid/ Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

KAZANANLARI 14 BİN PROFESYONEL BELİRLEYECEK

Birleşik Krallık'ın film, oyun ve televizyon dünyasındaki en büyük oylama otoritesi olan BAFTA, yaklaşık 14.000 yaratıcı profesyonelden oluşan dev bir üye yapısına sahip. Toplamda 25 farklı rekabetçi kategoride dağıtılacak olan ödüller, bu profesyonellerin oylarıyla sahiplerini bulacak.

BÜYÜK GECE 22 ŞUBAT’TA

Dünya sinemasının gözünün çevrileceği ödül töreni, 22 Şubat tarihinde Londra’daki ikonik Royal Festival Hall’da gerçekleştirilecek. Gecede, 2026 yılının sinema ve televizyon dünyasına yön veren isimler maske şeklindeki meşhur ödüllerine kavuşacak.