Bağımsız müzik yapımcıları aynı çatı altında

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:53

Türkiye’deki bağımsız müzik yapımcılarının ilk kez aynı çatı altında toplandığı bir kurum olma hedefiyle kurulan; müzik ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren tüm yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimde olmak ve güncel sektörel gelişmelerini üyelerine aktarmayı hedefleyen Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği (BMYD), müzik sektöründeki herkesin eşit bilgiye erişebildiği, sorunlara kolektif biçimde çözüm aranacağı bir ekosistem yaratmak için kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitimler, bağımsız müzik üreten şirket, sanatçı ve müzisyenleri destekleyecek etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.



Öncelikli amaçlarını: “Müzik sektöründeki bağımsız müzik yapımcılarının eşit, rekabetçi ve daha adil fırsatlara erişebildiği; farklı müzik türlerinin dinleyicisiyle daha kolay ve etkili şekilde buluşabileceği; gerçek zamanlı veri akışı sayesinde şeffaf şekilde bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu; bağımsız yapımların ve yapımcıların önünün açıldığı; gelirlerin maksimize olduğu, yeni gelir kaynakları ve kanalları üretilebilen; müzik pazarının büyümesine katkı sağlayan; monopol olmayan bir sektör ve sektörün tüm bileşenlerinin birbirini desteklediği bir yaşam alanı yaratmak.” olarak açıklayan BMYD kurucu üyeleri şöyle sıralanıyor: Artvizyon, Bugu Yapım, Epidemik Yapım, GRGDN Müzik, Pay Records Yapım, We Play ve Zoom Müzik.







"MESLEK BİRLİĞİ DIŞINDA KALAN YAPILARI ÖRGÜTLÜYORUZ"

BMYD'nin Genel sekreterliği görevi üstlenen Haluk Polat (We Play) yeni oluşuma dair sorularımızı yanıtladı bu oluşuma neden gerek görüldüğünü şu sözlerle anlattı: "Müzik sektöründe birçok yeni yapım firması var. Dijital çağda gelişen müzik sektörü, yenilikçi alternatif işler ve bağımsız üretimler yapmayı kolaylaştırdı. Ancak bu aynı zamanda farklı sektör dinamikleri içinde bu firmaların tek başına olmasının giderek imkansızlaştığı bir müzik iklimi de yaratıyor. Yeni firmaların çoğunluğu geleneksel müzik yapım süreçlerinin çok dışında ve neredeyse tamamı dijital dönemde müzik yapımıyla uğraşmaya başlamış yapılar. Türkiye’de var olan müzik yapımcıları meslek birliği MÜYAP çok büyük ve önemli bir yapı. Yapım şirketlerinin haklarını koruyor ve topluyor. Yeni birçok yapım firmasının meslek birliğinin şartlarını yerine getirmesi ve oraya üye olması ilk aşamada çok da kolay değil. Bu nedenle meslek birliğinin dışında kalan ve iş birliği yapılması gereken onlarca yeni, eski, irili ufaklı firma var. Biz öncelikle meslek birliği dışında kalan yapıların doğru şekilde örgütlenmesini, Türkiye’de ve Dünya’da farklı müzik yapım firmalarıyla iş birlikleri yapmalarını, deneyimlerinin karşılıklı aktarılmasını amaçladık ve bu yapıyı kurmaya karar verdik. Daha çok firmanın örgütlü çalışması müzik sektöründeki sorunların çözümü için önemli bir adım olacaktır diye düşünüyoruz. Derneğimizin müzik piyasasında yeni ve ayrı bir güç odağı olmasından ziyade var olan tüm yapıları destekleyici, tamamlayıcı bir işlev üstlenmesini istiyoruz."



- IMPALA ve WIN gibi uluslararası örgütlere üye olmak ne anlam ifade ediyor, önemi nedir?



Dünya üzerinde Majör Müzik yapım şirketlerinin haklarını koruyan, korsanla mücadele eden IFPI organizasyonunun yanı sıra, küçük bağımsız yapım şirketleri Avrupa’da ve Dünya’da temsil eden, bir araya gelmelerini ve iş birliği içinde olmalarını sağlayan IMPALA ve WIN gibi iki organizasyon var. En son verilere göre Avrupa’da üretilen müziğin yüzde 80’i IMPALA organizasyonuna üye küçük bağımsız şirketler tarafından üretiliyor. Biz bu organizasyonlara üye olarak yerli müzik firmalarını uluslararası muhataplarıyla daha kolay irtibatlandırabileceğimizi, müzik endüstrisinde ve teknolojilerinde oluşan yeni gelişmeleri daha yakından takip edebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçladık. Ayrıca bu organizasyonlara üyeliğimizin, uluslararası müzik organizasyonlarında, fuarlarında yer almak, katılmak isteyecek üyelerimiz için de önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'de de bağımsız müzik üreten bağımsız yapımcılara, sanatçılara ve sektörün bir bileşeni olan herkese yeni müzik sektörü şartlarında destek vermek istiyoruz. Bu destek kapsamında seminerler, eğitimler, paneller, sektörel buluşmalar, ortak konserler ve etkinlikler planlıyoruz.



- Telif hakları ile ilgili nasıl bir yol izleyeceksiniz, sizin için bu anlamda bir değişiklik var mı?



Telif hakları öncelikle meslek birliklerinin ana konusu. Yani biz oluşan telif haklarını toplamak, dağıtmak gibi konularda öncelikli olarak ilgili değiliz. Öyle bir taleple de ortaya çıkmıyoruz. Bu alan tamamen yasal meslek birliklerinin alanı. Biz üyelerimize telif hakları konusunda teknik destek sağlamak, benzer konularda sorunlar yaşayan üyelerimizin sorunlarını ortaklaştırmak ve birlikte çözümler aramak gibi bir fonksiyonumuzun olmasını planlıyoruz. Elbette meslek birlikleri tarafından toplanan yapımcıların komşu hakkı gelirlerinin arttırılması için dernek olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Müzik sektörü bir bütün. Daha örgütlü, gelişen ve büyüyen firmaların oluşturduğu bir müzik pazarı bütün oyuncuları için yeni fırsatlar sunacaktır diye düşünüyoruz.