Baharın habercisi festival: 43. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:51

Güncelleme: 26.03.2024 - 15:55

Kerem Ayan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 17-28 Nisan tarihlerinde 43. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl havaların ısınmasıyla aynı tarihlere denk gelen festival, bu yıl da Türk ve dünya sinemasından ödüllü filmleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor. Bu seneki festivalin en büyük sürprizlerinden biri de dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders’in onur konuğu olarak ağırlanacak olması. Geçen yıl Cannes Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülü kazanan Japon aktör Koji Yakusho da festivalde ağırlanacak. İki isim filmlerinin gösterimlerinden sonra seyirciyle buluşacak ve kendilerine Sinema Onur Ödülü sunulacak. Ayrıca Meral Orhonsay ve Engin Ayça’ya da festivalin onur ödülleri verilecek.

Festival Direktörü Kerem Ayan, her sene basın toplantılarında festivalin ana sponsorunun olmamasından yakınırdı. Bu yıl N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendi. Festival biletleri, 5 Nisan Cuma genel satışa çıkacak.

43. İstanbul Film Festivali’nin programı bu sabah İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı.

Görgün Taner

GÖRGÜN TANER’DEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner festivalde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “İKSV olarak elli yılı aşkın süredir Türkiye’de kültür-sanatın farklı disiplinlerini destekliyor, izleyicilerimize en nitelikli üretimleri sunmak için çalışıyoruz. Vakfın en köklü faaliyetlerinden biri olan İstanbul Film Festivali’ni de 43 yıldır düzenliyoruz. Ülkemizin geleceği için bilime ve sanata, bu alanlardaki nitelikli üretimleri teşvik edecek mekanizmalar da sunarak destek verilmesi büyük önem taşıyor. Biz de bu alanda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyor, artık bir değil birkaç neslin önünde yeni ufuklar açan İstanbul Film Festivali’ni güçlü uluslararası niteliği ve öncü karakteriyle sürdürebilmenin gururunu yaşıyoruz. Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kurum olan İKSV için sponsorların, özellikle de festival sponsorlarının desteği, büyük önem taşıyor. İzleyicilerimize duygu ve düşüncelerini besleyen, nitelikli içerikler ve sanatçılara üretimlerine destek veren yaratıcı ifade platformları sunmamız, destekçilerimizin katkılarıyla mümkün olabiliyor. Bu yıl bu açıdan da iyi bir haberimiz var, N Kolay artık İstanbul Film Festivali’nin sponsorluğunu üstleniyor. N Kolay ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde festivalin daha da güçlenmesini ve geniş izleyici kitlelerine ulaşabilmesini sağlayabileceğimiz için mutluyuz. Bize festival sponsoru olarak önemli bir destek sağlayan N Kolay’a içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

AYŞEGÜL ADACA OĞAN: GURURLANDIK

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Ülkemizin kültür-sanat yaşamının can damarlarından biri olan İKSV’nin 43 yıldır sürdürdüğü İstanbul Film Festivali’ne, 25. yılımızda dijital bankamız N Kolay ile katkı sağlamanın heyecanını duyuyoruz. İKSV ile kurduğumuz iş birliğini, daha önceki yıllarda farklı kapsamlarda verdiğimiz desteklerle zenginleştirmiştik. Bu yıl ise uluslararası arenada da büyük bir merakla takip edilen, sinema severlerin dört gözle beklediği İstanbul Film Festivali’nin sponsoru olmak bizi ayrıca gururlandırıyor. N Kolay’ı sinema severlerle buluşturmak için sabırsızlandığımız bu iş birliğinde emeği geçen tüm İKSV ekibine teşekkür ederim” dedi.

Toplantıda festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara ise festival kapsamında bu yıl 19. kez Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformu hakkında bilgi aktardı.

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan Sinema Onur Ödülleri bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney’in Yol filmi de aralarında olmak üzere pek çok uluslararası festivalde ödüller kazanmış, toplumsal meselelere değinen ve kadın hikâyelerinin işlendiği birçok filmde rol alan usta oyuncu Meral Orhonsay ile 1968’den bu yana yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler, kaleme aldığı akademik çalışmalar, çıkardığı sinema dergileri, çevirdiği sinema kitapları, üniversitelerde ve sinema toplantılarında verdiği derslerle çok yönlü sinemacı Engin Ayça’ya takdim edilecek. Ödüller, 16 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sahiplerine sunulacak.

Koji Yakusho / Perfect Days, yönetmen: Wim Wenders

WIM WENDERS VE KOJI YAKUSHO GELİYOR

Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Festivalde Wenders’in üç filmi gösterilecek: büyük ustanın Alman sanatçı Anselm Kiefer’in yaşamını ve sanat yolculuğunu mercek altına alan, Cannes’da prömiyerini yapan son filmi Anselm; 50. yılında restore edilen kopyasından gösterilecek Alice Kentlerde ve Koji Yakusho’nun başrolünde harikalar yarattığı, Japonya’nın Oscar adayı Perfect Days / Mükemmel Günler. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak.

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde Koji Yakusho da festival için İstanbul’a gelecek.Yakuza filmlerinden romantik drama, aksiyondan komediye her türün yükünü rahatlıkla sırtlanan Koji Yakusho, Japonya’nın en tanınmış ve saygın erkek oyuncularından. Neredeyse üstlendiği her rolle ödüle layık görülen Yakusho, filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor. Koji Yakusho’nun başrolünde olduğu 13 Suikastçı / 13 Assassins (Takashi Miike), Gökyüzünün Altında / Under the Open Sky (Miwa Nishikawa), Aşka Davet / Shall We Dansu? (Masayuki Suô) ve oyunculuğuyla Cannes’da En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Mükemmel Günler / Perfect Days, festivalde izleyiciyle buluşuyor.

Wim Wenders ve Koji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü sunulacak.

FİLMLER ALTI SALONDA

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak.

Önceki yıllardan farklı olarak Beyoğlu Sineması ve Sinematek / Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak. İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

PROGRAMDA NELER VAR?

43. İstanbul Film Festivali programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Neredesin Aşkım? ve Cinemania’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Sinemaseverler ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Musikişinas bölümü geri dönüyor. Müzik tarihine damgasını vurmuş Ryuichi Sakamato’dan Talking Heads’e ikonik isimlerin konser filmleri ve dünyanın farklı bölgelerinden müziğe gönül verenlerin özgün hikâyelerinin yer aldığı bölümde 5 film izleyiciyle buluşacak.

Festival programına geçen yıl eklenen “Heyula” bölümü bu yıl da sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. Bu yılki seçkide aralarında Lisandro Alonso’dan Hong Sang-soo’ya Berlin Film Festivali’nden yepyeni filmlerin yanı sıra Carlos Reygadas’ın restore edilen kült filmi Cennette Savaş yer alıyor.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü, Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getiriyor. Bölüm kapsamında 1966’dan 2023’e, dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur’lere 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.

N KOLAY GALALARI

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 9 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan, Jude Law’un Henry VIII ve Alicia Vikander’ın Katherine Parr rolünü üstlendikleri, Karim Aïnouz’un yönettiği Kraliçe'nin Oyunu bölümün öne çıkan filmlerinden.

Levan Akin’in büyük beğeni toplayan Ve Sonra Dans Ettik’in ardından yönettiği ve büyük bölümü İstanbul’da geçen yeni filmi Geçiş de festivalin merakla beklenen filmleri arasında. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünün açılışını yapan filmin yönetmeni Levan Akin festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek.

Oscar adaylığı bulunan yönetmen Ava DuVernay’ın, Isabel Wilkerson’ın çığır açan 2020 tarihli Toplumda Kast Sistemi: Bizi Bölen Yalanlar adlı yapıtının araştırma ve yazım sürecini beyazperdeye aktardığı Başlangıç filmi ile prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, Kanadalı auteur Atom Egoyan’ın yazıp yönettiği Seven Veils de bölüm kapsamında seyirciyle buluşacak.

Ferzan Özpetek de bu yıl festivalin konukları arasında yer alacak. Yönetmenin hayatı paylaşan, neşelenen ya da hüzünlenen güzel insanların bir araya geldiği rakı sofralarının zengin ve köklü geleneğini üç kısa filmde işlediği Bir İstanbul Üçlemesi de N Kolay Galaları bölümünde gösterilecek.

Maryam Keshavarz'ın yazıp yönettiği, Sundance'te hem İzleyici Ödülü hem de Senaryo Ödülü kazanarak büyük sansasyon yaratan The Persian Version, Genç ve Heyecanlı / Dazed and Confused ve ... Önce üçlemesiyle tanınan Richard Linklater’ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı son derece sempatik, sıcak ve komik filmi, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yarışma dışı yapan Hit Man ile Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca ile kalbimizi çalan Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in sinema sevgisini Şili’deki Atacama tuz çölünde bulduğu Film Anlatıcısı Kız da bölümdeki diğer filmler.

HAYALLERİM, AŞKIM VE SEN

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film ekibi 19 Nisan Cuma günü Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterime katılacak.

FESTİVAL YARIŞMALARI

ULUSLARARASI YARIŞMA

Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox üstlenecek. Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis, film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA FİLMLERİ: • Cezayir Kralı / Omar la Fraise / The King of Algiers / Elias Belkeddar / Fransa, Cezayir, • Dağların Ardı / Oura el jbel / Behind the Mountains / Mohamed Ben Attia / Tunus, Belçika, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, • Kehanet / Augure / Omen / Baloji / Belçika, Demokratik Kongo, Hollanda, Fransa, Almanya, Güney Afrika, • Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova / Ukrayna-Hollanda, • Andrea’yı Sevmek / El Amor de Andrea / Andrea’s Love / Manuel Martín Cuenca / İspanya, • Cu Li Asla Ağlamaz / Cu Li Never Cries / Pham Ngoc Lan / Vietnam, Filipinler, Fransa, Singapur, Norveç, • Faruk / Aslı Özge / Almanya, Fransa, Türkiye, • Embriyo Larva Kelebek / Embryo Larva Butterfly / Kyros Papavassiliou / Yunanistan, GKRY, • Pet Shop Days / Olmo Schnabel / İngiltere, İtalya, ABD, Meksika, • Tatlı Rüyalar / Sweet Dreams / Ena Sendijarevic / Hollanda, Fransa, Endonezya, İsveç.

ULUSAL YARIŞMA

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film İKSV tarafından 300 bin TL, Onat Kutlar anısına verilecek Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 150 bin TL ile ödüllendirilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 75 bin TL verecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alamet Holistic tarafından 25 bin TL, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazanana Milliyet Sanat tarafından 25 bin TL verilecek. En İyi Özgün Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ödüllerini kazananlara İKSV tarafından 25 biner TL verilecek.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ: • Son Hasat / Cemil Ağacıkoğlu, • Beraber / Mete Gümürhan, • Rosinante / Baran Gündüzalp, • Büyük Kuşatma / Sinan Kesova, • Tereddüt Çizgisi / Selman Nacar, • Bildiğin Gibi Değil / Vuslat Saraçoğlu, • 8x8 / Kıvanç Sezer, • Yurt / Nehir Tuna, • Suyun Üstü / Aslıhan Ünaldı, • Başlangıçlar / Inpaintings / Ozan Yoleri.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 30 bin TL ile ödüllendirilecek.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ: PROGRAM 1: • 36 / Rezan Mir Uğurlu, • Ağlak Bebe / Elif Öner, • Gukla / Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan, • Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi, • Eksi Bir / Ömer Ferhat Özmen. PROGRAM 2: • Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel, • Nasıl Kaybolunur / Tilbe Cana İnan, • Aç Karnına Çıkmayalım / Yiğit Hepsev, • Bir Dostluk / Gürkan Yücel, • Onun Kalesinde / Yasemin Demirci.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

43. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 30 bin TL ile ödüllendirilecek.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI FİLMLERİ: • Domates Biber Depresyon / Aybüke Avcı, • Bir Parça Memleket / Mümin Barış, • Dargeçit / Berke Baş, • Şarap Rengi Deniz / Nefin Dinç, • Bir İsim ve Bir Yer / Can Eskinazi, • Ege Güneşi / Ömer Gümüşer, • Bir Gün, 365 Saat / Eylem Kaftan, • Eclipse / İpek Kent, Efe Öztezdoğan, • Bazen Hep Birlikte / Didem Pekün, • Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek / Ethem Özgüven.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor ve kazanan filmin yönetmeninin sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, dört yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor. Bu yıl Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için altı film yarışacak.

FIPRESCI ÖDÜLÜ

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Paola Casella’nın yapacağı jüride Géza Csákvári, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sánchez ve Selin Gürel yer alacak.

GENÇ USTA ÖDÜLÜ

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden olan ve Nespresso’nun katkılarıyla iki yıldır yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bu yıl da yarışmalı olacak. Bölüm kapsamında 11 ilk veya ikinci film izleyiciyle buluşacak.

Genç Ustalar bölümündeki filmleri, Türkiye’de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Nespresso'nun 3 bin Avro para ödülüyle desteklediği Genç Usta Ödülü, festivalin 28 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek. Festivalin bu yılki Nespresso Genç Jürisi üyeleri Ahmet Faruk Aksoy, Damla Yağız, Nisa Nemutlubakış, Nour Abu Abdou, Sarp Polat, Yavuz Alp Ayata ve Zehra Akaslan.

GENÇ USTA ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAK FİLMLER: • Gidecek Yer Yok / No Other Land / Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor / Filistin, Norveç, • Yabancı Meselesi / The Strangers’ Case / Brandt Andersen / Ürdün, • İstif / Hoard / Luna Carmoon / İngiltere, • Hipnoz / Hypnosen / The Hypnosis / Ernst De Geer / İsveç, Norveç, • Yalanların Anası / Kadib Abyad / The Mother of All Lies / Asmae El Moudir / Fas, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, • Kime Aidim? / Who Do I Belong To / Meryam Joobeur / Tunus, Fransa, Kanada, • Elveda Julia / Wadaean Julia / Goodbye Julia / Mohamed Kordofani / Sudan, İsveç, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Mısır, • Babasının Kızı / La Fille de Son Pere / No Love Lost / Erwan Le Duc, • Bir Ailenin Kısa Hikâyesi / Brief History of a Family / Jianjie Lin / Çin, Danimarka, • Kaplan Desenleri / Tiger Stripes / Amanda Nell Eu / Malezya, Tayvan, Fransa, Almanya, Hollanda, Singapur, Katar, Endonezya, • Rüzgârın Şehri / Ser Ser Salhi / City of Wind / Lkhagvadulam Purev-Ochir / Moğolistan, Portekiz, Katar, Almanya, Hollanda, Fransa.

19. KÖPRÜDE BULUŞMALAR

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 24-25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar’ın gerçekleşmesi için Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu büyük katkıda bulunuyor.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme, Work in Progress ve Kısa Film atölyeleri, Türkiye’den sinemacılara uzun ve kısa metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

OGM Pictures’ın sponsorluğundaki Köprüde Buluşma: Dizi atölyesi, geliştirme aşamasındaki dizi projelerinin sektör profesyonellerine sunulmasını sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, atölyede seçilen bir projeye, 60.000 TL değerindeki OGM Pictures Özel Ödülü’nü veriyor.

Atölye Ödülleri, 26 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Onat Kutlar / Jak Şalom Arşivi

2. ONAT KUTLAR ÇALIŞTAYI

Birincisi Haziran 2022’de, Birkbeck, Londra Üniversitesi enstitülerinden Birkbeck Institute for the Moving Image'de, "Onat Kutlar: Cinema is a Feast" (Onat Kutlar: Sinema Bir Şenliktir) başlığıyla gerçekleştirilen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisi İstanbul Film Festivali’nin evsahipliğinde 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV’de düzenleniyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çalıştay izleyicilerin katılımına açık olacak.

43. İstanbul Film Festivali’nin etkinlikler programını festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

FESTİVAL BİLETLERİ

Festival biletleri 5 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişeden üzerinden genel satışa sunulacak.

Bilet fiyatları: Hafta içi 11.00 seansları festival başlayana kadar 90 TL. Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) yalnızca 120 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere yalnızca 20 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 120 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 20 TL. Tüm 21.30 seansları 150 TL.

65 yaş ve üzeri sanatseverlerin tüm seanslara yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor.

Ayrıca festival sponsoru N Kolay da festivale özel bir bilet kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında 25-28 Mart tarihleri arasında N Kolaylı olan yeni müşteriler sanal kartlarına yüklenecek 250 TL bakiye ile bilet satın alabilecek. Üstelik İstanbul Film Festivali biletini Passo üzerinden N Kolay sanal kartıyla alan müşteriler 100 TL’ye varan iade kazanabilecek.

İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen Lale Kart üyeleri için bilet satış bilgileri: Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yüzde 25, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise yüzde 15 oranında indirimle satın alabilecek. Siyah Lale Kart üyeleri, tercih ederlerse bilet taleplerini kendilerine iletilen rezervasyon formunu kullanarak iletebilecekler.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 1 Nisan Pazartesi (Siyah Lale üyeleri), 2 Nisan Salı (Beyaz Lale üyeleri), 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe (Kırmızı Lale üyeleri).

HAYAL ORTAĞIM UYGULAMASI

Görme engelli festival takipçileri, önceki yıllarda olduğu gibi 43. İstanbul Film Festivali’nde yer alan pek çok filmin sesli betimlemesine Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecekler. Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için, izlemek istediğiniz filme ait betimlemeyi sinema salonuna girmeden uygulama üzerinden cihazınıza indirmeniz ve film başladığında betimlemeyi oynatmanız yeterli.

Hayal Ortağım uygulamasının geçerli olduğu seanslara bilet satın almak isteyen takipçiler [email protected] adresine e-posta yollayarak işlem yapabilmektedir.

FİLM LİSTESİ ŞÖYLE:

N KOLAY GALALARI (9)

• Kraliçenin Oyunu / Firebrand / Karim Aïnouz / İngiltere, ABD

• Geçiş / Crossing / Levan Akin / İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye, Gürcistan

• Başlangıç / Origin / Ava DuVernay / ABD

• Seven Veils / Atom Egoyan / Kanada

• Ölmek / Sterben / Dying / Matthias Glasner / Almanya

• Bir İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet / Istanbul Trilogy: Meze-Music-Muhabbet / Ferzan Özpetek

• The Persian Version / Maryam Keshavarz / ABD

• Hit Man / Richard Linklater / ABD

• Film Anlatıcısı Kız / La Contadora de Películas / The Movie Teller / Lone Scherfig / Fransa, İspanya, Şili

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN (14)

• Tatami / Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv / ABD, Gürcistan

• Zamanın Dışında / Suspended Time / Hors du temps / Olivier Assayas / Fransa

• Ölü Sezon / Hors-Saison / Out of Season / Stéphane Brizé / Fransa

• Cottontail / Patrick Dickinson / İngiltere, Japonya

• İmparatorluk / L’Empire / The Empire / Bruno Dumont / Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Portekiz

• Sevgiler, Hilde / In Liebe, Eure Hilde / From Hilde, with Love / Andreas Dresen / Almanya

• Sidonie Japonya’da / Sidonie au Japon / Sidonie in Japan / Élise Girard / Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya

• Kaçırma / El Rapto / The Rescue / Daniela Goggi / Arjantin, ABD

• En Sevdiğim Pastam / Keyke mahboobe man / My Favourite Cake / Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha / İran, Fransa, İsveç, Almanya

• Mutluluk / Blazh / Grace / Ilya Povolotsky / Rusya

• Mutfak / La Cocina / Alonso Ruizpalacios / Meksika, ABD

• Bir Gezginin İhtiyaçları / Yeohaengjaui Pilyo / A Traveler’s Needs / Hong Sang-soo / Güney Kore

• Sevgili Jassi / Dear Jassi / Tarsem Singh / Hindistan, Kanada, ABD

• Siyah Çay / Black Tea / Abderrahmane Sissako / Fransa, Tayvan, Lüksemburg, Moritanya

• Toprak Uğruna / Bastarden / Promised Land / Nikolaj Arcel / Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya

GENÇ USTALAR (11)

• Gidecek Yer Yok / No Other Land / Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor / Filistin, Norveç

• Yabancı Meselesi / The Strangers’ Case / Brandt Andersen / Ürdün

• İstif / Hoard / Luna Carmoon / İngiltere

• Hipnoz / Hypnosen / The Hypnosis / Ernst De Geer / İsveç, Norveç

• Yalanların Anası / Kadib Abyad / The Mother of All Lies / Asmae El Moudir / Fas, Mısır, Suudi Arabistan, Katar

• Kime Aidim? / Who Do I Belong To / Meryam Joobeur / Tunus, Fransa, Kanada

• Elveda Julia / Wadaean Julia / Goodbye Julia / Mohamed Kordofani / Sudan, İsveç, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Mısır

• Babasının Kızı / La Fille de Son Pere / No Love Lost / Erwan Le Duc

• Bir Ailenin Kısa Hikâyesi / Brief History of a Family / Jianjie Lin / Çin, Danimarka

• Kaplan Desenleri / Tiger Stripes / Amanda Nell Eu / Malezya, Tayvan, Fransa, Almanya, Hollanda, Singapur, Katar, Endonezya

• Rüzgârın Şehri / Ser Ser Salhi / City of Wind / Lkhagvadulam Purev-Ochir / Moğolistan, Portekiz, Katar, Almanya, Hollanda, Fransa

BELGESEL KUŞAĞI (9)

• Dahomey / Mati Diop / Fransa, Senegal, Benin

• Vahşi ve Hür / A New Kind of Wilderness / Silje Evensmo Jacobsen / Norveç

• Güneşin Arkasında / Derriere le Soleil / Behind the sun / Dhia Jerbi / Fransa, Tunus +

Anita, Onca Haberin Arasında / Anita, Gomshodeh Dar Akhbar / Anita, Lost in the News / Behzad Nalbandi / İran

• Yaprak Fırtınası / La Hojarasca / The Undergrowth / Macu Machín / İspanya

• Aşît / Pınar Öğrenci

• Benim Adım Mutlu / My Name is Happy / Ayşe Toprak, Nick Read / İngiltere, Türkiye

• Çoktanyapıldı / Alreadymade / Barbara Visser / Hollanda

• Hoşça Kal Taberiye / Bye Bye Tibériade / Bye Bye Tiberias / Lina Soualem / Filistin, Belçika, Katar, Fransa

• Anselm / Anselm: Das rauschen der zeit / Wim Wenders / Almanya

MAYINLI BÖLGE (5)

• Şeytanla Bir Gece / Late Night with the Devil / Cameron Cairnes, Colin Cairnes / Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri

• Kalak / Isabella Eklöf / Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya

• Sayara / Can Evrenol / Türkiye

• Alevler İçinde / In Flames / Zarrar Kahn / Pakistan, Kanada

• Turbo / Cem Özüduru / Türkiye

ANTİDEPRESAN (6)

• Vasiyet / Testament / Denys Arcand / Kanada

• Riverboom / Claude Baechtold / İsviçre

• Kıyamet Palyaçosu / Apocalypse Clown / George Kane / İrlanda

• Matt ve Mara / Matt and Mara / Kazik Radwanski / Kanada

• Arthur & Diana / Sara Summa / Almanya

MUSİKIŞİNAS (5)

• Stop Making Sense / Jonathan Demme / ABD

• Ryuichi Sakamoto | Opus / Neo Sora / Japonya

• Dimitris Skyllas: afterpop / Dimitris Zivopoulos / Yunanistan

• Gloria! / Margherita Vicario / İtalya, İsviçre

• Boléro / Anne Fontaine / Fransa

NERDESİN AŞKIM? (4)

• Arzu Nesnesi / Unicorns / Sally El Hosaini, James Krishna Floyd / İngiltere

• Carmen’le O Yaz / The Summer with Carmen / Zacharias Mavroeidis / Yunanistan

• ...Kadın / Kobieta z... / Woman Of... / Malgorzata Szumowska, Michal Englert / Polonya, İsveç

• Her Şey Güzel Olacak / All shall be well / Ray Yeung / Hong Kong, Çin

ÇİÇEK İSTEMEZ (8)

• Little Girl Blue / Mona Achache / Fransa, Belçika

• Gözü Kara / Rien à Perdre / All To Play For / Delphine Deloget / Fransa, Belçika

• Hayvan / Animal / Sofia Exarchou / Yunanistan, Avusturya, Bulgaristan, Romanya

• Cennet Tehlikede / Paradiset brinner / Paradise is Burning / Mika Gustafson / İsveç, İtalya, Danimarka, Finlandiya

• Dik Dur / Levante / Power Alley / Lillah Halla / Brezilya, Fransa, Uruguay

• Dirsek / Ellbogen / Elbow / Aslı Özarslan / Almanya, Türkiye, Fransa

• Tutuşan Bir Bedenin Anıları / Memorias de un cuerpo que arde / Memories of a Burning Body / Antonella Sudasassi Furniss / Kosta Rika, İspanya

• Kızlar Bildiğiniz Gibi / Girls will be Girls / Shuchi Talati / Hindistan

HEYULA (7)

• Evreka / Eureka / Lisandro Alonso / Arjantin, Fransa, Portekiz

• Karanlıktaki Adam / Man in Black / Wang Bing / Fransa, ABD, İngiltere

• Pepe / Nelson Carlo de Los Santos Arias / Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Namibya, Almanya

• Dünyanın Sonundan Çok Da Bir Şey Beklemeyin / Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii / Do Not Expect Too Much from the End of the World / Romanya, Lüksemburg, Fransa, Hırvatistan / Radu Jude

• Yaktın Beni / Tú me abrasas / You Burn Me / Matías Piñeiro / İspanya, Arjantin

• Cennette Savaş / Batalla en el cielo / Battle in Heaven / Meksika, Fransa, Belçika, Almanya

• Günümüzde / In Our Day / Hong Sang-soo / Güney Kore

DÖRT FİLMDE KOJI YAKUSHO (4)

• 13 Suikastçı / Jûsan-nin no shikaku / 13 Assassins / Takashi Miike / Japonya, İngiltere

• Gökyüzünün Altında / Subarashiki sekai / Under the Open Sky / Miwa Nishikawa / Japonya

• Aşka Davet / Shall We Dansu? / Shall We Dance? / Masayuki Suô / Japonya

• Mükemmel Günler / Perfect Days / Wim Wenders / Japonya, Almanya

MACAR RAPSODİLERİ (12)

• Tanık / A tanú / The Witness / Péter Bacsó / Macaristan

• Benim 20. Yüzyılım / Az én XX. Századom / My Twentieth Century / Ildikó Enyedi / Macaristan, Batı Almanya, Küba

• Beşinci Mühür / Az ötödik pecsét / The Fifth Seal / Zoltán Fábri / Macaristan

• Alacakaranlık / Szürkület / Twilight / György Fehér / Macaristan

• Zaman Duruyor / Megáll az idö / Time Stands Still / Péter Gothár / Macaristan

• Sinbad / Szindbád / Sindbad / Zoltán Huszárik / Macaristan

• Umutsuzlar / Szegénylegények / The Round-up / Miklós Jancsó / Macaristan

• Beyaz Kısrağın Oğlu / Fehérlófia / Son of the White Mare / Marcell Jankovics / Macaristan +

Sinek / A légy / The Fly / Ferenc Rofusz / Macaristan

• Evlat Edinme / Örökbefogadás / Adoption / Márta Mészáros / Macaristan

• Hıçkırık / Hukkle / György Pálfi / Macaristan

• Her Şeyin Açıklaması / Magyarázat mindenre / Explanation for Everything / Gábor Reisz / Macaristan, Slovakya

• Güven / Bizalom / Confidence / István Szabó / Macaristan

CINEMANIA (6)

• Kapa Gözlerini / Cerrar Los Ojos / Close Your Eyes / Victor Erice / İspanya, Arjantin

• Michel Gondry, Do It Yourself / François Nemeta / Fransa

• Akla Dönüş / Return to Reason / Man Ray / Fransa

• Şirin’in Düğünü / Shirins Hochzeit / Shirin’s Wedding / Helma Sanders-Brahms / Batı Almanya

• Geç Saatler / After Hours / Martin Scorsese / ABD

• Alice Kentlerde / Alice in den Städten / Alice in the Cities / Wim Wenders / Almanya