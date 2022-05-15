Bakırköy Belediye Tiyatroları, mevsimi bugün ‘Ver Parayı’ adlı oyun ile kapatıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Para, para, para... Bu aralar ne kadar çok kullanır olduk bu kelimeyi. Her gün her şeyin zamlandığı, alım gücünün yerlerde olduğu, açlığın, yoksulluğun tavan yaptığı bu günlerde herhalde tiyatro da sahneye konulacak en güncel oyun da para ve ekonomi üzerine olurdu. Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT) yeni oyunu “Ver Parayı” adlı oyunla bugün sezonu kapatıyor.

Genç yazarlar Andreas Sauter ve Bernhard Studlar, “Ver Parayı” adlı oyunu 2008 yılında başlayan bu küresel kriz ortamında yazıyorlar.

Sancılı bir mevsim geçiren BBT, önce pandemi sonra da grev ile uzun süre seyircisiyle buluşamadı.

Aslında uzun zamandır zorluklar yaşıyor BBT, ödenek sıkıntısı yüzünden sahneye oyun koyamayan oyuncular, uzun yıllar kadrosuz çalışan yine oyuncular.

ALKIŞ VE KAHKAHA

Önceki akşam seyrettiğim “Ver Parayı” adlı oyun sonrası sohbet ettiğim, oyunda rol alan bir oyuncunun 12 yıldır kadrosuz çalıştığını söylemesi, BBT’ye hiç yakışmıyor. Emeğin sömürüsü...

Oyuna gelecek olursak Emrah Eren’in yönettiği oyunda, konu ekonomi olunca ülkemizin ‘ekonomi uzmanına’ gönderme yapılmasa olmazdı. Haberlerin başrol oyuncuları ekonomi uzmanlarını tabii ki sahnede gördük ve alkış, kahkaha... Ağlanacak halimize güler olduk toplum olarak.

“Ver Parayı”, konu olarak çok tanıdıktı anlayacağınız. Oyun, ironik ve sarsıcı bir ekonomik kriz oyunu. Ekonomik kriz bizim ülkemizi hep teğet geçse de bakın oyunda yer alan başlıklar nasıl da bu günümüz; uzun çalışma saatleri, uç uca eklenen kredi borçları, ameliyat sırası bekleyen yaşlılar, dolandırıcılar, göçmenler, enflasyon ve işsizlik; öte yanda halk hızla yoksullaşırken krizin hep teğet geçtiği süper zenginler.

KAYBEDEN...

Oyunda işsizlik, evsizlik, yoksulluk ve zenginler, barışçıl rekabet içinde bir toplum: 14 farklı hayat! Kartlar herkes için her gün yeniden dağıtılıyor. Kimler düşecek, kimler çıkacak? Cevap çok net: Kaybeden hep yoksul toplum olacak.

Oyunda Didem Germen’in oyunculuğu sahnede ön plandaydı ve çok başarılıydı. Bazı aksaklıklar vardı ama bunu oyunun yeni olmasına bağlıyorum. Süresi olması gerektiğinden uzun. Tek perde ve uzun olunca seyirciyi de oyunda tutmak zor oluyor. Eren süreyi yeni sezonda kısaltır diye düşünüyorum. Oyuncuların hep sahnede ve oyunda olması güzel bir düşünce ama bazı oyunculuklar abartıya kaçıyor. Müzik tabii ki “Para, para, para varlığın bir dert, yokluğun yara...”

Oyun bugün saat 15.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi, Müşfik Kenter Sahnesi’nde sahnelenecek.