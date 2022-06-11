Bakırköy Sanat Konağı yağmalandı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Bakırköy’ün simgesi olan Sanat Konağı yağmalanıyor. Binanın içinde ve dışında binaya ait her şey tek tek yerinden sökülüyor, çalınıyor. Bina niye boş. Hatırlayalım, geçen şubat ayında haberlerini bu sayfada okudunuz. Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) yaklaşık yirmi yıldır ikamet ettiği bina Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından boşaltılmıştı. O süreçte, “Neden” sorusuna karşılık verilen tek cevap “Kütüphane yapacağız” olmuştu.

BAKANIN AÇIKLAMALARI...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 Mart’ta İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olmuş ve BASAD ile ilgili şunları söylemişti: “Bakırköy’de kütüphane ihtiyacı var. Bir tane kütüphane çalışmamız var biliyorsunuz, onu da bu sene içinde hizmete alacağız. Bebek ve çocuk kütüphanesi yatırımı gerçekleştiriyoruz. Biz binayı malesef çok kötü şartlarda teslim aldık, çok bakımsız kalmış bina. Devir alma işlemlerini tamamladık. Şu anda röleve ekibimiz çalışmalarını tamamlıyor. Hızlı bir şekilde, önümüzdeki ay ihalesi tamamlanıp, bu yıl içinde mümkünse son çeyrekte, ekim ayı gibi bina restorasyonunu yapıp hizmete alacağız, bebek ve çocuk kütüphanesi yapacağız. O bölgede en çok ihtiyaç duyulan kütüphanelerden, özellikle o bölgedeki insanlara, ailelere en çok hitap edecek ihtiyacı da karşılamış olacağız.”

ORTADA BİNA KALIRSA...

Vatandaşlar, “Ortada bir bina kalırsa belki kütüphane olur” diyorlar. Peki, yangın merdiveni kapıları, orijinal döküm kalorifer petekleri, pirinç kapı kolları çalınmış. Hatta doğalgaz boruları çalınırken caddede gaz sızıntısı olmuş. Bunlar nasıl telafi edilecek? Bir tarih göz göre göre yok ediliyor.

BASAD, sanat eğitimi veren bir kurumdu. Bakırköylüler, burası boşaltılmasın diye günlerce eylem yaptı ve tek yürek oldu. Hepimiz biliyoruz ki bir sanat kurumu halkın yararı ve faydası için kapatılmaz. Üstelik kütüphane yapmak için! Ben bina boşaltılırken oradaydım, tüm Bakırköylüler oradaydı. Gözyaşlarını tutamayan insanlar gördüm. Bina aceleyle toplandı, sanat eserleri yerlere atıldı, tarihi piyanolar taşınma sırasında zarar gördü. Neydi bu acele!

Üstelik bugün baktığımızda binanın zarar görmesi dışında bir çalışma da yok.

Bakırköy’de kütüphane yapılacak o kadar çok boş bina var ki. Üstelik Bakırköy’de Rıfat Ilgaz Kütüphanesi nedensiz olarak uzun süredir kapalı. “Neden orayı tekrar açmıyorsunuz” sorusunu tam da bugün sormalı. Üstelik BASAD’ın da büyük bir kütüphanesi var.