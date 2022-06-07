İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, dijitalleşmenin sanat üzerindeki etkilerini sunmaya odaklanan İstanbul Dijital Sanat Festivali Fişekhane’de başladı.
Festivalde Türkiye’nin ilk yapay zekâ küratörü Avind, festival ziyaretçileri ile buluştu. Festivalin ilgi odağı olan Avind tarafından seçilen ulusal ve uluslararası 13 sanatçının eserlerinin olduğu festival, sanatseverlere 12 Haziran’a kadar farklı bir deneyim sunacak.
Festivalde yer alan Azerbaycanlı yapay zekâ sanatçısı Shusha, Karabağ’ın tarihten bugüne gelen eserlerini dijital sanatta yeniden yorumladığı sergisi büyük beğeni topladı. Festival ziyaretçileri Fişekhane’nin hamam kısmında yapay zekâ sanatçısı Shusha’nın eserlerini görebilirler. Karabağ’ın halılarına, kilimlerine hayat veren motifler, şiirler Shusha tarafından yeniden yorumlandı. Ayrıca, festival ziyaretçileri, hamamda sadece Shusha’nın eserlerini görebilecekler. Avind ile birlikte Bager Akbay’ın ve Esra Özkan’ın küratörlüğünü üstlendiği festivalde; Afra Sönmez, Ali Phi, Bahar Ergül, Balkan Karışman, Deniz Yılmaz, Deniz Töleğen, Nohlab, Orhan Kavrakoğlu, Osman Koç, Shusha, Entangled Others, Volkan Dinçer ve Nastplas eserleriyle yer alacak.
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