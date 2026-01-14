Bakırköy’ün sanat danışmanı tiyatro oyuncusu Ragıp Savaş ile tiyatro üzerine konuştuk: ‘Sahne benim evim’

“Gözümü Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sahnede açtım, orası benim evim” diyen Ragıp Savaş bir süredir Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun sanat danışmanı olarak görev yapıyor.

Savaş ile Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde buluştuk. Usta oyuncu ile Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın (BBT) yeni sanat dönemindeki projelerini, karşılaşılan zorlukları, elde edilen başarıları ve geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk. Sahne ve kadro olarak büyümeye devam etmek, 35 yıllık tiyatronun köklenmesini sağlamak, seyircilerden öğrenmeye ve onlarla etkileşimde olmaya devam etmek Savaş’ın hedefleri arasında yer alıyor.

- Adı Bakırköy Belediye Tiyatroları ama mevcut bir sahnesi var. Altan Erbulak Sahnesi yıkıldı, Yunus Emre Kültür Merkezi uzun süredir restorasyon nedeniyle kapalı. Oyunlar Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sahneleniyor. Yeni bir sahne daha kattınız BBT’nin bünyesine bizimle de paylaşır mısınız bu süreci?

Yeni sahneyi yani Ataköy Baruthane’yi açıyoruz evet. 324 yıllık restore edilmiş bir baruthane yerleşkesinde yeni bir tiyatro salonu.Yerleşke dört binadan oluşuyor: kütüphane, müze/sergi salonu, sanatsal eğitimler için ayrılacak boş bir bina ve biz 120 kişilik tiyatro salonu. Burası daha önce sohbetler ve kısa müzik performansları için kullanılmış ama tiyatro oyunları oynanamamıştı. Mevcut platform demonte edilerek tiyatroya uygun hale getirildi. Bu sahnedeki ilk oyun, Özen Yula’nın 30 yıl önce yazdığı, Burcu Halaçoğlu yönetmenliğindeki iki kişilik “Ay Tedirginliği” olacak. Oyunun prömiyeri dün akşam yapıldı ama oyun her çarşamba sahnelenecek. Yeni sahneyle, BBT’de uzun yıllardır süregelen ek sahne açma hayalimizi gerçekleştirdik. Sizin de dediğiniz gibi BBT’nin daha önce sadece Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tek uygun tiyatro salonu vardı; Altan Erbulak Sahnesi ise yıkıldı zaten elverişsizdi. Unutmadan Baruthane’ye ulaşım için Marmaray’dan ring servis koyduk.

Ayrıca Leyla Gencer Sahnesi, 2016’da açılmasına rağmen tiyatro müdürlüğüne bağlanmadığı için bakımsız kalmış ve kapanmıştı. Mevcut yönetim tarafından dört ayda restore edilerek yeniden faaliyete geçirildi.

TİYATRO MU? NİKÂH SALONU MU?

-Yunus Emre Kültür Merkezi’nin nikâh salonu olarak kullanılması trajik bir olaydı. Peki siz oyuncular o dönemde bu durumu nasıl karşılıyordunuz?

25 yıl boyunca nikâh salonu olarak kullanılması, oyunların kesilmesine ve tiyatro faaliyetlerinin aksamasına neden oluyordu. Önceki belediye başkanları döneminde sahne çoğaltma ve kadro genişletme talepleri reddedilmişti. Mevcut belediye başkanı Ayşegül Hanım’ın desteği sayesinde nikah salonu kullanımı sona erdi ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nin renovasyonu planlandı. Merkezin mart veya nisan gibi restore edilmeye başlanması ve bir yıl sürmesi bekleniyor. Bina, ikinci dereceden birinci derece tarihi eser statüsüne yükselmiş, kötü durumda olan yerler yani çatısı, kulisleri ve tuvaletleri onarılacak.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...

- Tiyatro müdürlükleri de bildiğim kadarıyla tehdit altında. Bu duruma nasıl bir çözüm buldunuz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “tiyatro müdürlükleri”ni “kültür müdürlükleri”ne bağlama veya kaldırma yönünde bir norm kadro düzenlemesi yaptığını duyduk. Bu durum, tiyatronun özerkliği açısından tehlikeli bulunuyor ve BBT ile diğer üç ilçe tiyatrosu (Nilüfer, Bornova...) bu duruma itiraz ediyor. Büyükşehir Belediye Tiyatroları’nı ise etkilemediğini biliyoruz. Biz de bakanlığa dilekçe yazarak itiraz ettik. Eminim ortak bir dil bulunacak ve bu yanlıştan vazgeçilecektir.

OCUKLARA ÜCRETSİZ TİYATRO

Güncel ve gelecek projelerinizden bahseder misiniz? Sömestr döneminde ve 23 Nisan’da çocuk oyunları ücretsiz sahnelenecek. Mevcut oyunlar arasında Hal Gülpaner’in “Hay Yeşil’e Şey Bölgesi,” Yelda Baskın rejisiyle “Mayanburg” ve Zerrin Akdeniz’in “Sihirli Oyuncak” (çocuk oyunu) bulunuyor. Gökhan Akdemur tarafından oyunlaştırılan, Tarık Akan’ın “Anne Kafamda Bit Var” romanından uyarlanan büyük bir prodüksiyonun prömiyeri 7 Mart Cuma günü yapılacak. Oyun, 12 Eylül dönemini Tarık Akan’ın gerçek hikâyesi üzerinden anlatmayı hedefliyor.

‘BİR KOLTUK BOŞ’

Bir de “Boş Koltuk” uygulamanız var. Nasıl bir uygulama bu? Oyun saatinden bir saat önce gelen gençlere ve çocuklara boş yerler ücretsiz olarak veriliyor. Gençleri ve çocukları çok önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Boş koltuk için çok olumlu gelişmeler oldu. Gençler ilgileniyor. Bir uygulama daha yapacağım: Baruthane’deki kütüphanede ders çalışan çocukların tiyatroya çekilmesi için özel indirimli fiyatlarla oyunları izleme imkânı sunacağız.