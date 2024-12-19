Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği gecede ödüller verildi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Doğan Holding’in destekleriyle hayata geçen “Anadolu Ödülleri”, önceki akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Anadolu Ödülleri ile, “Anadolu’nun zengin tarihi, kültürü ve insani değerlerini görünür kılmak” hedefleniyor.

2024 yılında “Yeniyi Aramak” alt başlığıyla yapılan ödül süreci, moderniteyle şekillenen toplumsal, bireysel ve politik dönüşümlerin düşünüldüğü bir çerçevede ele alındı. Ödüller için son yüzyılın üretimlerini beş farklı disiplin altında değerlendirme yapıldı. Ayrıca, “ahde vefa” niteliğinde verilen “Doğan Değer Ödülü” ve sanat dünyasının önde gelen isimlerine verilen “onur ödülü” de sahiplerini buldu.

Anadolu Ödülleri’ne; “Mimarlık” dalında Mimarlar Derneği 1927, “görsel sanatlar” dalında Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği, “Sinema” dalında “Film Yönetmenleri Derneği”, “müzik” dalında Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi, “edebiyat” dalında Orhan Kemal Roman Armağanı, “Doğan Değer Ödülü”ne Atatürk Kitaplığı ve “onur ödülü”ne Doğan Hızlan değer görüldü.

DEĞERİ GÖRÜNÜR KILMA

Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan ödül törenindeki açılış konuşmasında, “Vasatlığın meşrulaştırıldığı, cehaletin kolay çıkış yolu olarak görüldüğü günümüzde, insanla değerler arasında uzun bir mesafe oluşuyor. Anadolu’nun kültürel birikimi, çeşitliliği ve geçmişten geleceğe taşıdığı insani değerlerle evrenin en zengin ve etkileyici mirası. İşte Anadolu Ödülleri, bu değerleri yeniden görünür kılmayı hedefleyen bir adım.

Bu yılın ödül sahipleri, Anadolu’nun tüm bu zenginliklerine sahip çıkma, yansıtma ve paylaşma misyonunu başarıyla hayata geçiren gönüllü oluşumlar. Ödüller, belleğe sahip çıkan, yeniliği arayan kurumlara sunulmuştur. Umuyorum ki bu değer arayışlarımız ve ‘yeniyi arama’ misyonumuz nesilden nesile aktarılacak sevgi ve inançla büyür, gelişir” ifadelerini kullandı.

BİR İDEALİSTİN YENİYİ ARAMA YOLCULUĞU

Bayburtlu sanatçı ve akademisyen Koçan’ın hayalinin uzun soluklu uğraşlar sonunda gerçekleşmesi ile 2010 yılında Bayburt’a 45 km uzaklıkla Bayraktar köyünde kuruldu Baksı Müzesi.

Köyün eski adı olan baksı sözcüğü eski Türklerde bilgin, hekim, şaman anlamlarına geliyor. Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapıyor. Ama daha da ötesi var. Baksı Kültür ve Sanat Vakfı sadece müzenin yaşama geçmesi ile yetinmiyor gerçek bir toplumsal projeye dönüştürüyor. Prof. Koçan, “Bu çağa aitsek bu çağın söylemini üretmek zorundayız. Yenilenemeyen bir toplumun geleceği yoktur. Anadolu’nun üreten kadınını güçlendireceğiz. Dünyada ve Türkiye’de başarılı olmuş bütün kadınlara Türkiye mektup yazacağız ve büyük bir hareket başlatacağız. İşe Türkiye’de kadın belediye başkanlarına çağrı yaparak başlayacağız. Ayrıca yönetim kurullarımızın bütün üyelerini kadınlardan oluşturma kararı aldık” dedi.

KADINLAR İÇİN

Baksı Müzesi’nde bir de kadınlara yönelik bir eğitim merkezi bulunuyor. Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi, Bayburt şehir merkezinde, köyden şehre taşınmış, toplumsal yerini ve işlevselliğini yeniden tanımlama ihtiyacında olan kadınların potansiyellerini üretime katma, meslek edindirme fırsatları sunarken diğer yandan da civar köydeki kadınların bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlıyor.