Balenin genç yıldızları ödüllerini gala gecesinde aldılar

İlk üçe giren dansçılar ödüllerini başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşaviri ve Bakan Sanat Danışmanı, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Başkan Yrd. Tan Sağtürk’ün yaptığı, IFBC Genel Müdürü Sergey Usanov, Jae Keun Park, Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Różycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack yer aldığı jürinin elinden aldılar. Nilay Yeşiltepe’nin anıldığı gecede adını taşıyan özel ödüle Türkiye'den Kuzey Bostancı değer görüldü.

Gecenin onur konukları Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Türkiye’nin ilk koreografı, baş dansçı, eğitmen ve sanat yöneticisi Sait Sökmen, Azerbaycan Halk Sanatçısı ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova’a da plaket sunuldu.





MUHTEŞEM GALA GÖSTERİSİ

Törenin ardından dünya sahnelerinin yıldızları Hollanda Ulusal Balesi’nin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Béjart Ballet Lausanne’ın baş dansçısı Efe Burak üstün performansları ile unutulmaz bir gala gecesi yaşattılar.

ÖDÜL ALAN GENÇ YILDIZLAR

Küçük Kızlar kategorisinde; 1. Seo Yun Lee (Kore), 2. Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul (Türkiye) ve 3. Derin Yazici ve Nehir Uslu (Türkiye).

Küçük Erkekler kategorisinde; 1. Dowon Byun (Kore), 2. Memduh Sumakiya (Türkiye), 3. Çınar Karçkay (Türkiye).

Büyük Kızlar kategorisinde; 1. Adiya Manabassova (Kazakistan), 2. Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan (Türkiye), 3. Miharu Sugahara (Japonya).

Büyük Erkekler kategorisinde; 1. Iskandar Anvarov (Rusya), 2. Hideki Yasamuro (Japonya). 3.’lük ödülü verilmedi.