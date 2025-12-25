Balıkçıdan herkese ‘Merhaba’

Bodrum’u yeşillendiren, “Mavi Yolculuk” geleneğini başlatan “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın yaşamı, “Filos” belgeseliyle anlatılıyor. Belgesel önceki akşam Pera Müzesi’nde gösterildi. Belgesel, yurtiçi ve yurtdışında yine gösterilecek.

Yapımcılığını Nurdan Tekeoğlu, yönetmenliğini ise Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu’nun üstlendiği belgesel, Meltem Ulu’nun “Halikarnas Balıkçısı’nın Yolculuğu” isimli kitabından esinlenilerek beyazperdeye uyarlandı. Halikarnas Balıkçısı’nın sürgünle başlayan ama Bodrum’un ruhunu dönüştüren yolculuğunun anlatıldığı belgeselde, 22 kişi ile röportaj yapıldı. Cevat Şakir’i ise Selahattin Paşalı canlandırdı.

SÜRGÜN...

1920’lerin ortasında, bir dergide yazdığı makale nedeniyle idama mahkûm edilen Cevat Şakir diğer adıyla Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’a sürgün edilir. Zindanda çürümek yerine, kaymakamın uzattığı dost eliyle yeni bir hayata adım atar. Geçmişini geride bırakır, adını unutturur. Dünyanın dört bir yanından getirdiği tohumlarla kurak toprakları yeşertir, başta yadırganırken zamanla Bodrumluların sevgisini kazanır. Antik kentleri ve denizin güzelliğini keşfeder, yazarları ve sanatçıları davet ederek sessiz bir kasabayı kültürel bir limana dönüştürür. Filos, bir insanın doğayı, toplumu ve kendi yaşamını dönüştürme mücadelesini anlatır.

DENİZ VE AĞAÇ

Belgesel, Cevat Şakir’in Milas’tan Bodrum’a gelişiyle başlıyor. Hayatını, deniz ve ağaç sevgisini her fırsatta dile getiren balıkçının Bodrum insanıyla kurduğu bağlarının öyküsünü ise röportaj yapılan yöre halkından dinliyoruz. Cevat Şakir’in Bodrum’da kalebent olarak sürgüne geldiği algısı, denize yakın bir evle değişiyor ve sürgün onun için ruhsal bir arınma ve özgürleşme sürecine dönüşüyor. Bu arınmayı ise Paşalı’nın doğal oyunculuğuyla görüyoruz. Özellikle Cevat Şakir’in Bodrum’da denizle ilk buluşması ve oradaki deniz sularıyla bir arınma sahnesi dikkat çekiyor. Belgeselde; Ayşe Kulin, Ayşe Temiz, Prof. Dr. Cevat Çapan, Derya Kabağaçlı, Erman Araş, Ekin Gökovalı, Hatice Orman, Hatice Yücel, Hüseyin Yeter Şakar, İsmet Cengiz, Kuki Joanna Aliye Noonan, Mehmet Yavaş, Mehmet Aksona, Meltem Ulu, Prof. Dr. Metin Erdoğan, Oğuz Alpozen, Rahmi Eyüboğlu, Saffet Tonguç, Selen Canbazoğlu, Sönmez Taner, Timuçin Binder, Zehra Denizaslanı, Zeynep Oral konuşmacı olarak yer alıyor.

Ayrıca, filmin müziklerini yapan müzisyen Evrim Ateşler ve Andreas Sarantidis etkinlikte müzik müzik dinletisi sundu.