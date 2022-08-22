'Balkan Naci İslimyeli sergisi' balkonlardan selamladı
İslimyeli anısına Akaretler Sıraevleri’nin cephesinde düzenlenen sergi sıra dışı bir izlemeye açık.
Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden, ustası ve hocası Balkan Naci İslimyeli’yi anmak isteyen öğrencileri ve dostları 1980-88 yılları arasında ders verdiği Akaretler’e de bir selam göndererek sıra dışı bir sergiye imza atıyor.
Gülfem Dedeoğlu’nun proje koordinatörlüğü, Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan serginin sıra dışılığı bir galerinin salonlarında değil, balkonlardan halka selam vermesinde! Balkan Naci İslimyeli’nin resimleri Bilgili Sanat ve Tekstil Tasarımcıları Derneği tarafından tekstil üzerinde gerçekleştirilmiş büyük panolar. Bu panolar, kendileri de birer mimari eser olan Akaretler Sıraevleri’nin üst kat balkonlarından sarkıyor, birinde ressamın kendi portresi, birinde meşhur sandalları, birinde soyut resimleri. Beşiktaş’tan yukarı çıkarken başınızı kaldırdığınızda soldaki sıraevlerin üzerinde yaz esintisiyle tatlı tatlı sallanıyorlar. Sokaktaki kalabalığın bundan pek haberi yok gibi. Alt katta yer alan ünlü bir dondurma markasının minilerini tanıtmak için yaptığı promosyonda uzun kuyruklar oluşturan gençlerin derdi çağdaş resim değil dondurma ne yazık ki. Muhtemelen henüz tanıtımı yapılmadığı için?
Bu serginin ilk gününde eşi, dostları öğrencileri buluşup onu andılar. Ağustos’un sonuna kadar panolardan oluşan tabloları görebilirsiniz. Sonrasında ise aynı yerde Ekavart Galeri’de bu kez sanatçının bir kısmını daha önce hiç görmediğimiz resimlerinden oluşan sergi ise sanatçının doğum günü 20 Eylül’de açılacak.
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