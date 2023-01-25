Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 05:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 05:00

“Karakolda ayna var/Kız kolunda damga var/ Gözlerinden bellidir cevriyem/Sende kara sevda var” şarkısı ile bize fısıldayan namıdiğer “Fosforlu”... Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata’da karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil, İstanbul sokaklarının ta kendisi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon oyunu “Fosforlu Cevriye” bu yılın en iyi müzikallerinden biri. Oyuncuların ustalıkları, dansları ve müzikleriyle birçok ödülü de alacak gibi görünüyor. İki perdeden oluşan oyun, su gibi akıp gidiyor. Gülerken hüzünleniyoruz... Eee kolay mı Fosforlu Cevriye bu, Galata’nın gülü! Eğlenceli adı üstünde ya fosforlu parlıyor. Ama bir de sevda vurdu mu kalbini bizim bildiğimiz Fosforlu, hoop bambaşka biri oluyor. Hikâyeyi bilmeyen yoktur aslında; 1930’larda İstanbul’un Galata semtinde yaşayan sokak kızı Cevriye, polisten kaçan bir adama aşık olur.

ROMANDAN EKRANA VE TİYATROYA...

Suat Derviş’in yazdığı roman, 1959’da “Fosforlu Cevriye”, 1969’da “Bana Derler Fosforlu” adıyla filme alındı. Yazar, romanını 1972’de senaryolaştırıp oyuncu Gülriz Sururi’ye ithaf etti. Eser, 2008’de müzikale dönüştürülüp ve Gülriz Suriri yönetiminde Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmişti. Bugün İBB Şehir Tiyatroları’nda yeniden seyrettiğimiz müzikali Yelda Baskın yönetti.

Yelda Baskın

“Fosforlu Cevriye, Ayşegül İşsever’in müzikali yönetmem teklifiyle birlikte hayatıma girdi” diyen Baskın, “Romanı okuyup kabul ettim. Kast benim için önemli, kurum içinde oyuncu seçmeleri sonunda kastı seçtim. Barış Dinçel, Maral Ceranoğlu, Tomris Kuzu, Kemal Yiğitcan, Gökhan Aktemur ve Oğuzhan Balcı’dan oluşan yaratıcı ekiple bir araya geldik. Dinamik ve taze bir müzikal olması için çalıştık” diyor.

“Fosforlu Cevriye”yi ekranda Türkan Şoray’dan ve sahnede Gülriz Sururi’den seyrettik. Türkan Şoray’ı ve Neriman Köksal’ı sinemada Fosforlu Cevriye olarak izledik.

SUAT DERVİŞ’İN İSTEĞİ

Baskın, “Fosforlu Cevriye’nin fosforu, ışığı onu filmlerle, şarkısıyla bir popüler kültür imgesine dönüştürmüş. Suat Derviş ise 60’lı yıllarda Gülriz Sururi’nin Fosforlu Cevriye’yi oynamasını çok istiyor. Suat Derviş’in bu arzusu yıllar sonra Gülriz Sururi’nin romanı uyarlayıp sahnelemesiyle gerçek oluyor. Sahnelediğim text Gülriz Sururi’nin uyarlaması... Ben romanı müzikalin belleği olarak kullanmayı seçtim. Bazen hikâyenin akışına müdahale ettim, bazen şarkı sözlerini yeniden yazdım. Yeni sahneler ekledim. Müziğin yeniden yazılması da önemli tabii” diyor.

Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Berk Samur, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Ceysu Aygen, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 25-28 Ocak tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde saat 20.30’da sahnelenecek.

GÜLRİZ SURURİ’NİN ARZUSU...

Suat Derviş, 60’lı yılların başında Türkiye’ye döndüğünde siyasi, mesleki ve maddi anlamda zorlu bir dönemden geçiyordu. “Fosforlu Cevriye” romanını yayınevlerine teklif ediyor fakat ne yazık her seferinde reddediliyordu. Suat Hanım’ın büyük arzusu, bu eserin yayımlanmasından öte, bir “müzikal” olarak oyunlaştırıldığını görmekti. Bunun için ilk görüştüğü kişi genç aktris Gülriz Sururi idi. Gülriz Hanım’ın da arzusu oyunu Şehir Tiyatroları’nda sahnelemekti. “Karanlık bir gecede gökten düşüp parçalanan bir yıldız gibi…” kalbimizde iz bırakan Suat Derviş’e, Reşat Fuat Baraner’e, Nâzım Hikmet’e ve Gülriz Sururi’ye selam olsun.