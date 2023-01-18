Tiyatronun direnişçisi Onay Ankara’da anılacak

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:55

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:56

Tiyatrocu Yılmaz Onay, ölümünün 5. yıl dönümünde Ankara’da yapılacak “Direniş ve Tiyatro” adlı etkinlikte anılacak. Bilim, Sanat ve Edebiyat Derneği ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara’nın birlikte düzenlediği etkinlikte Oğuz Gemalmaz, tiyatronun direnişçisi Yılmaz Onay’ı anlatacak. Tuncer Urban dinletisinin de yer alacağı etkinlik, 21 Ocak Cumartesi, saat 15.00’te Selanik Caddesi, No:70 Çankaya/Ankara adresindeki Route Kütüphane’de gerçekleşecek.