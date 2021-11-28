Barda kadının işi ne?

28 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Konu: Bir barda iki kadın. Pardon. Bir Barda Bir Gece. Ama nedense oynayanları duyduğumdan beri “Bir Barda İki Kadın” deyip duruyorum. İsim uydurmakta üzerime yoktur. Lulu Raczka’nun oyununu yıllar sonra tekrar sahneye çıkmaya karar veren Nurgül Yeşilçay ile genç kuşağın başarılı oyuncularından ama ilk kez sahneye çıkan Afra Saraçoğlu oynuyor. Hiç kuşkusuz bu bana bile çekici geliyorsa gişe için de iyidir. Mert Fırat akıllı bir yönetici, win win! Ne ki oyun Ataşehir DasDas’ta. Mekânı seviyorum. Önceden gidip orada sosyalleşmeyi de. Ama Beyoğlu’ndan kalkıp bir cuma akşamı, üstelik de yağmur yağarken Ataşehir’e gitmek çılgınlık! Hadi kamu ulaşımı kullanıp saatlerce yol yapıp gittin diyelim. Gece vakti nasıl döneceksin? İşte serüven böyle başlıyor; bir arabada iki kadın! Önce bir arkadaştan ödünç araba bulunuyor. O arabayı Teşvikiye’den alıp Salacak’ta oturan sayfamız yazarlarından Nurduran Duman yoldan toplanıyor. Hem co-pilotluk yapacak hem de tiyatro yazarıdır, görüş alışverişi için yararlı. Yağan yağmur ve bilmediğimiz yollarda, elde telefon ve Google’ın “makastan üçüncü çıkış” sesleri ile iki saatlik bir macerayla hedefe varıyoruz! Değdi mi? Değdi. Ama lüften ve bir an önce Ataşehir metrosunu bitirin Sevgili Ekrem Başkan!

HAYRET, ÇOK İYİLER

Açıkçası izlemeye giderken beklenti düzeyim hayli düşüktü. Gerçi Nurgül Yeşilçay’ı filmlerinde çok beğenirim. Dizilerde harcanıyor ama ekmek parası, ne yapsın. Hem güzel hem yetenekli. Ya oyun kötüyse diye yüreğim ağzımda. Hayret, sanki sahnede doğmuş büyümüş. Tamam, konservatuvar mezunu olduğunu biliyorum ama yine de... İnsan biraz tedirgin olur, olmuyor. Afra da tam afra tafra. Nurgül’ün yanında hiç ezilmiyor. Konu içinde bulunduğumuz “Kadına Şiddete Dur De” “Kadına Şiddete Devam” etkinliklerine pek uygun. “Dışarıda distopik bir dünya var.” Gerçekte de öyle değil mi? “Elektrik kesintilerinde yalnız gezen kadınları öldürüyorlar.” Türkiye’de bunun için elektrik kesintisine ihtiyaç yok. Hatta dışarıda yalnız gezmesine bile, en çok da en yakınından korkmalı. Özellikle gözü dönmüş dedelerden! Biri lise öğrencisi, biri bar işleten iki kadın, bütün gece konuşurlar, kaybolmuş bir başka kadın hakkında. İkisi de korkuyor. İkisi de cesur bir yandan. Kadınlar hep mi korkarak yaşayacak bu dünyada, av mı olacak? Oyunu bir kadın, Nagihan Gürkan yönetmiş. Bir erkek dışında bütün ekip kadın. Bravo kadınlara!

SIRADAKİ TARİHLER

Gala gecesi renkliydi, ekibin oyuncu arkadaşları da izlemeye gelmiş, oyun ayakta alkışlandı. Herkese iyi moral oldu. Dışarıda da neyse ki elektrikler yanıyordu, arabada iki kadın, rahatlamış trafikte, elde telefon, komutları dinleyerek Ataşehir-Salacak-Beyoğlu hattında, kazasız belasız geri döndük! DasDas bu yeni kurulmuş kasaba mahallede, bir kültür vahası. Oyunu, bugün 17.00’de ve aralık ayında 3-21-22 geceleri 20.30’da ve 12’si pazar günü 17.00’de izleyebilirsiniz.