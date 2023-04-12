Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu İzmirli okurları ile bir araya geliyor!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:24

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:24

Yeni çıkan kitapları “SS” adlı kitabıyla Türkiye gündemine damga vuran Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu söyleşi ve imza etkinliği için İzmir’e geliyor.

15 Nisan Cumartesi günü İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saat 16.00’da gerçekleşecek etkinlik “Aslında Neyi Seçeceğiz” başlığıyla düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmasıyla başlayacak söyleşide Terkoğlu ve Pehlivan, seçime sayılı günler kala siyasi iktidarın ve toplumsal muhalefetin gündemini tüm gerçekliğiyle masaya yatıracak.

Söyleşi sonunda imza etkinliği yapılacak.