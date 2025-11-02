Bartın Kitap Fuarı devam ediyor: Yurttaşlar fuara akın etti

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1997 yılından bu yana kentin kültür ve edebiyat dünyasına yön veren Bartın Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kapılarını açtı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 53 yazar ve 33 yayınevi yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve okur buluşmalarıyla dolu dolu bir programın hazırlandığı fuarın, Bartınlılar için adeta bir kültür şölenine dönüştü. Fuara gazetemiz yazarları da katılıyor. Işık Kansu, Abidin Celal Binzet, Mustafa Balbay, Tolga Aydoğan ve Güven Baykan, hafta boyunca düzenlenecek imza günlerinde okurlarıyla bir araya geliyor.

BAŞKAN YALÇINKAYA'DAN ZİYARET

Program kapsamında dün Erdal Atıcı, Güven Baykan ve Yüksel Işık, bugün de A. Celal Binzet, Işık Kansu ve Tolga Aydoğan okuyucularla buluştu. Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Cumhuriyet Kitapları standını da ziyaret ederek yayınevi temsilcileriyle sohbet etti. Yalçınkaya, Bartın’ın kültürel yaşamına katkı sağlayan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

8 Kasım 13.00’te Mustafa Balbay, Güven Baykan ve Bekir Ödemiş; 9 Kasım Pazar 15.00’te ise İsa Küçük okurlarıyla bir araya gelecek. Bartın Kitap Fuarı, 9 Kasım’a kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.