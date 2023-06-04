"Basitle Gelen Büyü: Théo Ould'un Solo Akordeon Rüzgarı"

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:07

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:07

Tiyatro





Ankara Yeni Sahne “Yeraltından Notlar”

Cihan Uysal'ın uyarlamasıyla sahnelenen "Yeraltından Notlar", 09 Haziran Cuma akşamı, saat 20.00'de, Ankara Yeni Sahne'de izleyicilerle buluşacak. Bu tek kişilik oyunda, Yeraltı adamının yaşadıklarını ve hissettiklerini koltuğunuzda bizzat deneyimleyeceksiniz.

Hasta olduğunu düşünen, zalim ve albenisi olmayan bir adamın hikayesini anlatan oyun, Yeraltı adamının iç dünyasına derin bir yolculuk sunuyor. Kendi hastalığıyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bu adam, doktorlara gitmeyi reddediyor ve koyu batıl inançlarına sığınıyor. İnatla tedavi olmayı reddeden Yeraltı adamı, kararının sadece kendisine zarar verdiğini biliyor, ancak bunu bilinçli bir şekilde tercih ediyor.

"Yeraltından Notlar"ı izlemek isteyenler, 09 Haziran Cuma günü, saat 20.00'de Ankara Yeni Sahne'ye davetlidirler. Bu oyun, Dostoyevski'nin derinlikli eserini, Cihan Uysal'ın uyarlamasıyla seyircilere aktararak unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.





Dian Sanat/Ankara"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu"

09 Haziran Cuma akşamı, saat 20.00'de, Farabi Sahnesi unutulmaz bir tiyatro deneyimine ev sahipliği yapacak. Stefan Zweig'ın ölümsüz eseri "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu", Edan Kaya'nın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahnelenecek, izleyicilere büyüleyici bir aşk hikayesi sunacak.

Mektup, çocukluğundan beri aşık olduğu bir adam tarafından yazılan ve bu aşkın hikayesini anlatan bir kadının mektubudur. Melike Ercan, Arda Cengiz, Görkem Önder, Dila Gürbüz ve Enes Barın gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla bu etkileyici yapıt sahnede hayat bulacak.

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nu izlemek isteyenler, 09 Haziran Cuma günü, saat 20.00'de, Farabi Sahnesi'nde buluşabilirler. Stefan Zweig'ın derinlikli eseri, Edan Kaya'nın yönetmenliğiyle yeniden canlanarak seyircilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.





Yakın Tiyatro/Ankara "İvan İlyiç'in Ölümü"

08 Haziran Perşembe akşamı, saat 20.00'de Cermodern Tiyatro Salonu, unutulmaz bir tiyatro deneyimine ev sahipliği yapacak. Bu özel gecede, Öncü Alper'in uyarlayıp yönettiği Leo Tolstoy'un ünlü eseri "İvan İlyiç'in Ölümü" sahnelenecek ve seyircileri derin düşüncelere sürükleyecek.

Başrolünde Çağlar Maçkalı'nın İvan İlyiç karakterine hayat verdiği oyun, M. Sefa Keski'nin Gerasim ve Zeynep Dizer'in Proskovya rolleriyle desteklendiği başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Cermodern Tiyatro Salonu'nun atmosferinde, bu derinlikli yapıtın sahnede can bulması seyircilere unutulmaz bir gece sunacak.

Bu tiyatro oyununu izlemek isteyenler, 08 Haziran Perşembe günü, saat 2000'de, Cermodern Tiyatro Salonu'na davetlidirler.





Konser

CSO Ada Ankara/ Théo Ould Solo Akordeon Resitali

Fransa ve Avrupa'nın yeni nesil akordeonistleri arasında adından övgüyle söz ettiren yetenekli müzisyen Théo Ould, sadece 24 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza atıyor. Bu yıl, akordeon dalında aday gösterilen ilk sanatçı olarak tarihe geçen Ould, Fransa'nın prestijli klasik müzik ödülü "Victoires de la Musique Classique"de büyük bir başarı elde etti ve ardından saygın Alpha Classics kayıt şirketiyle anlaşma imzaladı.

Ankara'da ilk kez sahne alacak olan Théo Ould, heyecanla beklenen solo akordeon resitaliyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda gerçekleşecek olan konser, 5 Haziran 2023 tarihinde müzik tutkunlarını ağırlayacak.

Théo Ould, özenle hazırlanan bir programla sahneye çıkacak ve dinleyicilere renkli ve çağları aşan bir müzik ziyafeti sunacak. Barok dönemin usta bestecileri Bach ve Rameau'nun ölümsüz eserlerinden başlayarak, Çaykovski'nin sevilen Romance'ı, ünlü İspanyol keman virtüözü ve besteci Sarasate'in "Bohemya Havaları" eseri, Carl Maria von Weber'in ustalık dolu Konzertstück eserinin son bölümü, Katalan besteci Granados'un büyüleyici "Oriental" eseri ve efsanevi Arjantinli bandoneon ustası Astor Piazzolla'nın tanınmış iki parçası Chiquilin de Bachin ve Libertango, dinleyicilere heyecan, coşku ve kıvılcım dolu bir konser deneyimi sunacak.





CSO Ada Ankara/ Akın Sevgör ve Avrasya Oda Orkestrası

Elektronik müzikte "yeni klasik" olarak tanınan tarzın Türkiye'deki önde gelen isimlerinden Akın Sevgör, 2023 sonbaharında yayınlamaya hazırlandığı yeni albümüyle müzik dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Akın Sevgör, daha önce popüler dizilerde de yer alan Arsnova albümünden eserleriyle birlikte, 2019 yılında yayımlanan son albümü Formation'ın da yer aldığı zengin bir repertuarla dinleyicilerini etkilemeyi hedefliyor.

Ustalıkla tasarlanmış elektronik altyapılar, piyano ve yaylılarla bezenerek bir araya geliyor, böylece klasik ve modern müzik arasında ilginç bir yolculuk sunuluyor. Formation albümü, basit bir varoluşçu endişenin tersyüz edilmesinden yola çıkarak "Varlığımızda ölüm kadar kaçınılmaz olan şey nedir? Tabii ki hayat!" sorusunu ele alıyor. Albüm, kendine ayna tutma, kendimizle yüzleşme ve değişimle gelişme gibi konuları inceliyor. Yoğun talep üzerine, Formation albümü Ankara'daki dinleyicilerle ilk kez orkestral bir kadro eşliğinde buluşacak.

Akın Sevgör ve Avrasya Oda Orkestrası, bu özel performansıyla 7 Haziran 2023 tarihinde CSO Ada Mavi Salon'da sahne alacak. Müzikseverler, bu etkileyici orkestral performans eşliğinde Akın Sevgör'ün yaratıcı müziğinin sınırlarını keşfetme fırsatı bulacaklar. Bu özel konser, müzikseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir deneyim vaat ediyor.





CSO Ada Ankara/London Handel Players

9 Haziran 2023 tarihinde CSO Ada ana salonunda gerçekleşecek olan konserle, London Handel Players müzik topluluğu müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu özel konserde, Telemann, Vivaldi, Schmelzer, Purcell, Matteis ve Rameau gibi nadiren gün yüzüne çıkan bestecilerin eserlerine yer verilecek.

London Handel Players, konserde Rachel Brown (flüt), Adrian Butterfield (keman), Oliver Webber (keman), Rachel Byrt (viyola), Gavin Kibble (çello) ve Nathaniel Mander (klavsen) gibi yetenekli müzisyenlerden oluşan bir ekip tarafından temsil edilecek. Her biri kendi enstrümanlarında üstün yeteneklere sahip olan bu müzisyenler, müzikseverleri büyüleyici bir müzik yolculuğuna çıkarmak için bir araya gelecek.

Konserde çalınacak eserler, Doğu'nun egzotik cazibesinden, Moors ve Yerli Amerikalıların vahşi ritüellerine kadar farklı kültürel etkilerden besleniyor. İskoç baladları, halk şarkıları ve dansları da bu geniş seçkiye dahil edilerek izleyicilere zengin bir müzikal deneyim sunulacak.

CSO Ada Ana Salonu, müzikseverlerin konseri dinlerken en iyi akustik ortamı deneyimleyebileceği bir mekan olarak biliniyor. Konser, London Handel Players'ın titizlikle seçilmiş repertuarıyla birleştiğinde, izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

London Handel Players'ın 9 Haziran'daki CSO Ada ana salonundaki konseri, müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak. Eşsiz performansları ve nadir duyulan müzikleriyle, London Handel Players, izleyicilere büyüleyici bir müzikal deneyim sunmayı amaçlıyor.





Opera ve Bale

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Saraydan Kız Kaçırma" Operasıyla 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Sahne Alıyor!





İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Mozart'ın unutulmaz eseri "Saraydan Kız Kaçırma"yı sahneleyecek. Bu eser, 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biridir ve Mozart, Mehter Marşı ritimlerinden ilham alarak bu operayı bestelemiştir.





"Saraydan Kız Kaçırma" operasında, Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek yaratılan bir hikaye anlatılıyor. Bağışlayıcı ve merhametli Selim Paşa'nın Konstanze'ye duyduğu karşılıksız aşk, müthiş aryalar eşliğinde aktarılıyor. Bu eser, Osmanlı hoşgörüsünü konu alarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunacak.





"Saraydan Kız Kaçırma" operasını izlemek isteyenler, 12 ve 13 Haziran'da, saat 20.30'da, AKM Tiyatro Salonu'nda buluşabilirler. Caner Akın'ın yönetmenliğinde sahnelenecek olan bu muhteşem eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eşsiz performansıyla festivalin unutulmaz anlarından biri olacak.





Sergi

Cermodern/Ankara

"Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam Şevket Dağ"





Türk resminin önde gelen isimlerinden Şevket Dağ'ın "Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam Şevket Dağ" isimli sergisi, Cermodern'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, 30 Temmuz 2023 tarihine kadar görülebilir. Şevket Dağ'ın eserleri, zaman ve mekanın büyüsünü yansıtan özgün ve etkileyici bir anlatımla sanatseverlere sunuluyor. Sergiyi ziyaret ederek Şevket Dağ'ın resim dünyasına adım atabilir ve sanatın büyüleyici atmosferinde keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.







