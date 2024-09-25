Başkan Tugay: 8 bin yıllık şehrimizde yeni açılımlar yapacağız

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Serralves Vakfı tarafından Arkas Sanat Merkezi iş birliği ile 26 Eylül – 9 Şubat tarihleri arasında İzmirlilerle buluşacak “Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge” sergisinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Porto Belediye Başkanı Rui Moreira, küratör Robert Lubar Messeri, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ve Serralves Müzesi Direktörü Philippe Vergne yer aldı. Basın toplantısının ardından sergiyi gezen Başkan Tugay, 20'nci yüzyıl sanatının en ikonik figürlerinden biri Joan Miró’nun eserlerinin İzmir’de sergilenecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

“ŞEHİR İÇİNDE SANAT DURAKLARI OLUŞTURUP, SERGİLERE, MÜZELERE SERVİSLER KOYACAĞIZ”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın İzmir'in sanat yaşamına önemli katkılar koyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Alaçatı Sanat Merkezi ile birlikte İzmir’de 5 sanat merkezini kurmuş oldu. Ama sadece kurmakla kalmıyor dünyanın değerli koleksiyonlarını İzmirlilerle buluşturuyor. Bu çok değerli bir çabadır bizim için. Bugün burada 20’nci yüzyılın en önemli ressamlarından birisinin eserlerini ben de ilk defa göreceğim. 3 ay boyunca ziyarete açık olacak. Bu, başarılması çok zor bir şeydi. Önümüzdeki yıl yine yeni bir müzeyi de hizmete almak için çaba gösterdiğini biliyorum. Benden belediye başkanı olarak bu müzelere, sanat merkezlerine ziyareti kolaylaştırmamı istediklerinde büyük keyif aldım. Şehir içinde sanat durakları oluşturup bu duraklardan müzelere, sergilere servisler koyacağımızı konuştuk. Genetiğinde sanat olan 8 bin yıllık tarihiyle pek çok sanatçıyı, kültür insanını yetiştirmiş olan bu şehirde yeni açılımlar yapılmasına katkı vereceğiz” dedi.

“MUTLU VE GURURLUYUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a katılımdan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, sanatçı Miro’nun sanat çizgisinin öneminden söz etti ve “Miro’nun kıymeti önemli. Eserlerine acaba ne demek istiyor diye bakıyorsunuz. Çizgilerle kafanızı yormanızı istiyor. 'Ben ne düşünüyorum sen bul' diyor. Resmin içine giriyorsun. Güzel tarafı da bu. Başarılı bir sergi olacağından eminim” şeklinde konuştu.

“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Başkan Tugay’ı selamlayan Porto Belediye Başkanı Rui Moreira da, “Çok şanslı iki belediye başkanı olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Arkas gibi vatandaşlarınız olduğunda işiniz çok kolay oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da şehirlerimiz bu duyarlı vatandaşlar sayesinde sanata yatırım yapmaya devam edebilir. Kültür konusunda daima attığınız doğru adımları takdir ediyorum” diye konuştu.

Arkas Sanat Merkezi’nin kapılarını açtığı dönemden itibaren çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını belirten Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ise, “Kentimizi önemli sanatçılarla buluşturduk. Bugünkü sergi de en önemli sergilerden birisi. Mutlu ve gururluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sergiyi çok daha büyük kitlelere ulaştırmamıza yardım ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Serralves Müzesi Direktörü Philippe Vergne, sanatçının eserlerini İzmirlilerle buluşturacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

“İZMİR, ÇOK BÜYÜK BİR YUVAYI İFADE EDİYORDU”

Küratör Robert Lubar Messeri de büyükanne ve babasının İzmirli olduğunu belirterek, “Bu şehir benim için büyük anlam ifade ediyor. İzmir, ben çocukken ayrıldığımız çok büyük bir yuvayı ifade ediyordu. Yıllar sonra geldiğimde gördüm ki Türk halkı ile ilgili anlatılan her şey doğru. Misafirperverliği anlatılandan da çok. Bu sergi bir seçki aslında. Bu da çok büyük bir fırsat. Burada belli başlı boşluklar, tuhaflıklar ve farklı farklı dönemleri görme fırsatımız var” diye konuştu.

SERGİ HAKKINDA

Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge başlıklı sergi, sanat tarihçisi ve akademisyen Robert Lubar Messeri küratörlüğünde sanatçının 1924-1981 yılları arasında ürettiği, Portekiz Devleti Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na ait 74 eseri bir araya getiriyor. Çağdaş sanatın öncüsü ve modernist akımın önemli isimlerinden Miro’nun ambalaj, kağıt, masonit, pano, duvar halısı, çuval bezi ve gazete gibi çok çeşitli yüzeyler üzerinde ve bronz, drift wood, seramik gibi tekniklerde ürettiği eserlerinden oluşan sergi, Türkiye’de şimdiye dek düzenlenen en kapsamlı Miró sergilerinden biri olacak. Sergi kapsamında sanatçının ününü kazandığı tabloların yanı sıra, resimler ile kumaşlar arasındaki ayrımı köprülemeyi amaçlayan Sobreteixims serisi ve sanatın estetik bir ifade olmanın ötesinde güçlü bir eleştiri aracı olarak kullanabileceğini vurgulayan Yanık Tuvalleri’nden bir örnek de Türkiye’de ilk defa sergilenecek. Miró’nun sanatsal kişiliğini ve 60 yıllık bir üretim serüvenini ele alan sergi, 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında pazartesi hariç her gün Arkas Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak