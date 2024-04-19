Başkan Tugay: Kültürpark’a işte şimdi bahar geldi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:43

Güncelleme: 19.04.2024 - 21:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen İzkitapfest - İzmir Kitap Fuarı başladı. 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucuyla buluşacak İzkitapfest, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde açıldı. Kültürpark Lozan Kapısı’nın iç bölümünde yapılan açılışta Başkan Tugay, yazar Ahmet Ümit ve CHP Zonguldak ve İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol’a plaket takdim etti.

TUGAY: “KİTAPLAR BİZİ DÜNYAYA AÇAR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün, İzmir’imizin hazinesi Kültürpark’ın kapılarından geçerken geldiğimiz yer, sadece Kültürpark değildi. Zamanları ve mekanları aşan bir yolculuğa adım attık hep birlikte. Öyle ki parkımızın sınırları genişledi; içine tüm zamanları, coğrafyaları, evrenin sonsuzluğunu ve dünyanın tüm hikayelerini aldı. İnsanlığın başlangıcından bu yana üretilen fikirler, yaşanan duygular, durumlar, hikayeler, bilimin ve sanatın bütün yolculuğu burada; Kültürpark kapılarının içinde bugün. Çünkü bugün, kitapların şenliğini başlatıyoruz. Çünkü kitaplar, bizi dünyaya açar” dedi.

“HEP KİTAPLA KALIN”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları ile yayıncılığa yeni bir soluk geldiğini ifade eden Başkan Cemil Tugay, “Söyleşiler, imza günleri, konserler, dans ve pantomim gösterileri, müzikaller, tiyatrolar, illüzyonist gösterisi gibi onlarca türde binden fazla etkinlikle tam anlamıyla bir kitap festivali bizi bekliyor. Lozan’dan 26 Ağustos’a, Kaskatlı Havuz’dan Basmane’ye ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na kadar Kültürpark’ın tüm alanlarında, doğayla iç içe bir edebiyat buluşması yaşayacağız. İzmirliler, Kültürpark’ın tamamında bir fuar yaşamanın keyfini, değerini bilir. Şimdi, ülkemizin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı’yla yaşadığımız bu geleneğe İzkitapfest de eklendi. ‘Baharın coşkusuyla Kültürpark’ta’ sloganıyla düzenlediğimiz festival sayesinde Kültürpark’a işte şimdi bahar geldi! Yazar Susan Sontag’ın dediği gibi, ‘Bir kitap, bir deniz feneri gibi karanlıkta yol gösterir ve içimize bir ışık saçar’. Kapılarınız kitaba her daim açık olsun; deniz fenerleriniz kitaplar olsun. Hep kitapla kalın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ÜMİT: İZMİR’İ YAZMADAN ÖLMEYECEĞİM

Sanat ve edebiyatın zorunlu tüketim maddesi haline getirilmesi gerektiğini savunan İzkitapfest’in onur konuğu yazar Ahmet Ümit, “İzmir gibi Türkiye’nin çok anlamlı bir şehrinde Kitap Fuarı’nın onur konuğu olmak muhteşem bir şey. Bana hep şu soru soruluyor: ‘İzmir’le ilgili roman yazmayacak mısın? İzmir’de konu mu yok, bu kadar renkli, canlı, muhteşem tarihe sahip bu şehirde yok mu seni ilgilendiren bir konu?’ İzmir’i yazmadan ölmeyeceğim, merak etmeyin. İzmir ile ilgili şahane bir roman yazacağım, tarihi bir roman olacak ve elbette bu şehrin ilk ozanı dediğimiz büyük Homeros ile ilgili olacak. Başka çaresi var mı? Homeros olmadan İzmir olur mu?” şeklinde konuştu.

TUGAY FUARI GEZDİ

Başkan Tugay, açılışın ardından Kültürpark’ta açılan stantları gezdi. Birçok yazar ve yayınevi, Başkan Tugay’a kitap hediye etti. Fuarı geliştirerek ve büyüterek yola devam edeceklerini ifade eden Tugay, büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyleyen fuarın minik katılımcısı Poyraz’la da sohbet etti. Tugay, katılımcılara iyi fuarlar dileyerek İzmirlileri Kültürpark’a davet etti.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER İZKİTAPFEST’TE

Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet yayınların da aralarında bulunduğu 350’ye yakın yayınevi, 50’ye yakın sahaf ile onlarca kurumun katıldığı İzkitapfest; Lozan’dan 26 Ağustos’a, Kaskatlı Havuz’dan Basmane’ye ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na kadar Kültürpark’ın tüm alanlarına yayılarak doğayla iç içe bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapıyor. İzkitapfest, sadece kitap alışverişi için değil, aynı zamanda söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri ile ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Yazar, şair, çizer, gazeteci, edebiyat dünyasının birbirinden önemli 800’den fazla ismi, düzenlenecek binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da özel olarak düzenlenen alanda okuyucuları ve İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Sahaf Sokağı ile Türkiye’nin en geniş sahaf katılımına da ev sahipliği yapacak fuarda, özel kitap müzayedesi de gerçekleşecek.

ONUR KONUĞU AHMET ÜMİT

İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İzkitapfest’in “onur konuğu” yazarı ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Ümit. Fuarda, Ahmet Ümit’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla 20 Nisan günü saat 15.00’te Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda bir söyleşi düzenlenecek. Ahmet Ümit, söyleşi sonrası kitaplarını imzalayacak. Aynı zamanda Ahmet Ümit’in “Sultan’ı Öldürmek” romanından esinlenerek gizem dolu macera oyunu yine İzkitapfest kapsamında katılımcılarla buluşacak.

ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bilim, düşün ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimleri düzenlenecek söyleşi ve imza etkinlikleri düzenleyecek. Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet yayınları yazarları da kitapseverlerle biraraya gelecek. Yazarlarından Mustafa Balbay, 21 Nisan Pazar saat 16.00’da, Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen 27 Nisan Cumartesi saat 14.00’de, Üstün Dökmen 28 Nisan Pazar saat 14.00’de okurlarıyla biraraya gelecek.

TARİH KONUŞULACAK

Akın Ersoy, Ersin Doğer, Erkin Başer, Melek Göregenli, Melda Yaman, Murat Tozan gibi İzmir'in değerli akademisyenleri de düzenlenecek söyleşilerle hem antik çağlardan günümüze kadar kent belleğine katkıda bulunan eserleri hem de dünden bugüne kent tarihini konuşacak. Aynı zamanda, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) 50. yılına özel söyleşi de TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ve TYS İzmir Temsilcisi Özer Akdemir’in katılımıyla gerçekleşecek. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi iş birliğiyle “Ahmed Arif'in Hasreti” belgeseli, ilk kez İzkitapfest’te 21 Nisan günü saat 18.00’de Lozan Sahne’de gösterilecek.

23 NİSAN COŞKUSU DA İZKİTAPFEST’TE YAŞANACAK

İzkitapfest, aynı zamanda, açık alanda yapılacak en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyacak. Fuar, sadece kitap alışverişi yapılabilecek değil aynı zamanda ailecek katılıp keyifli zaman geçirilecek bir festival deneyimi sunacak. İzkitapfest’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 10 gün boyunca; çocuklar için konserler, masal anlatımları, bilgi yarışması, pantomim ve illüzyon gibi birçok gösteri ile farklı etkinlikler de fuarda yer alacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER, MÜZİKALLER, KONSERLER

23 Nisan haftasında Kültürpark’ın her köşesinde büyük bir coşku yaşanacak. Ana teması “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlenen fuarda, çim alanda 23 Nisan saat 15.00’te Evrencan Gündüz konseri, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda 24 Nisan günü 19.00’da Rafadan Tayfa Müzikali, 26 Nisan günü 19.00’da Kral Şakir Müzikali, Ahşap Sahne’de 27 Nisan 12.00’de Şubadap konseri, 15.00’te Çocuk Tiyatrosu ve Masal Saati, 20.00’de Siyah Grubu konseri, 28 Nisan günü 14.00’te Köy Tiyatroları, 15.00’te İMD Ritim Grubu, 16.00’da Future Dans Grubu gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

SONBAHARDA FUAR İZMİR'DE

İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçecek İZKİTAP, sonbaharda ise 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek ve yine yayınevleri ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini kitapseverlerle buluşturacak.