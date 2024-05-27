Başkent notaların ahengiyle yükselecek

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:35

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:35

Ülkemizde çok sesli koro müziğinin yaygınlaşması ve ulusal koro müziğimizin evrensel müzik dünyasında yerini alabilmesi için 1989 yılında kurulan Türkiye Polifonik Korolar Derneği, 1996 yılından bu yana her yıl “Türkiye Korolar Şenliği”ni düzenliyor. Halka açık ve ücretsiz olan bu şenlikte; yüzlerce koro, binlerce korist ve onbinlerce koro müziği severi bir araya getiriyor. Türkiye Polifonik Korolar Derneği Başkanı Mustafa Apaydın, şenlik konserlerine müziği meslek olarak seçen ya da seçmeyen, onu yaşayıp yaşatmak isteyen tüm sanat severlerin davetli olduğunu vurgulayarak, çok sesli koro müziğinin ülkemizde gelişimine sağlanan her katkının çok kıymetli olduğunu belirtti.

'ZORUNLU ESER TÜRÜ TÜRKÜLER'

Türkiye Korolar Şenliği “zorunlu eser” ve “sanatsal ödül” uygulaması ile akademik yönüyle de dikkat çekiyor. Katılımcı korolar, her yıl dernek yönetimi tarafından belirlenen zorunlu eser türünden bir eseri de repertuarlarına alarak seslendiriyorlar. Önceki yıllarda madrigal, motet, koral, marş, ninni gibi pek çok farklı eser türünü seslendiren koroların bu yıl zorunlu eser türü türkülerimiz. Şenlikte korolar, koro müziğinin ülkemizde gelişimine yön vermiş ve vermekte olan, koro şefleri yetiştiren müzik eğitimcilerinden ve profesyonel koro sanatçılarından oluşan Şenlik Değerlendirme Kurulu tarafından sanatsal başarı kriterlerine göre değerlendiriliyor. Hiç bir koro diğeri ile yarışmadan, her koro kendi performansında en iyi başardığı sanatsal kriterin ödülünü, şenliğin son gecesi düzenlenen ödül töreninde alıyor.

120 KORO SAHNE ALACAK

Şenliğe katkı sağlayan kuruluşlar içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi de bulunuyor. Gerek toplumsal gerek akademik anlamda koroların büyük bir heyecan ve coşkuyla yıl boyunca beklediği Türkiye Korolar Şenliği'nde bu yıl 28 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ve 1-2 Haziran tarihlerinde Beşevler’de bulunan Gazi Konser Salonu’nda 120 koro sahne alacak. Şenlik programına www.turkiyekorolarsenligi.org sayfasından ulaşılabiliyor.