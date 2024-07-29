Başkent Üniversitesi'nden Sibel Aktaş, Durrës Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali'nde Dijital Video Art Eserleriyle Yer Alacak

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:03

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:03

Durrës Uluslararası Çağdaş Sanat Bienali, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Yapay Zeka: Melez Gelecek" temasıyla ilk edisyonunu gerçekleştiren önemli bir sanat etkinliğidir. Bienal, çağdaş sanatçılar aracılığıyla teknolojinin ve yapay zekanın insan yaşamına etkilerini kavramsal ve felsefi yaklaşımlarla sergilemeyi amaçlamaktadır. Bu yılki etkinlik, sanatçıları, küratörleri ve sanatseverleri bir araya getirerek, insan ve makine arasındaki entegrasyonun artmasıyla ortaya çıkan yeni yaşam biçimlerini ve bu süreçte karşılaşılan etik ve gizlilik sorunlarını tartışmayı hedefliyor. Sibel Aktaş'ın Durrës Bienali'nde sergilenecek olan "Rules & Limits" adlı eseri, bireysel özgürlüğün ve toplumsal kısıtlamaların sembolik bir anlatımını sunuyor. Aktaş, eserinde yapay zeka teknolojilerinin bireyler üzerindeki etkilerini, yeni özgürlükler ve aynı zamanda yeni kısıtlamalar getiren bu teknolojilerin sunduğu imkanları ve engelleri sembolize ediyor. "Rules & Limits", insan ve makine arasındaki sınırların bulanıklaşmasını ve yeni bir bütünleşmiş varoluş biçimini temsil ederek, insan-makine etkileşiminde karşılaşılan zorlukları ve fırsatları gözler önüne seriyor. Bienalin küratörlüğünü, İtalya, Fransa ve İspanya'daki üniversitelerde yaptığı çalışmalarla tanınan sanatçı, küratör ve sanat tarihçisi Ph.D. Oltsen GRIPSHI üstleniyor. Bienal, 17 ülkeden 40 uluslararası üne sahip sanatçıyı bir araya getirerek, Arnavutluk'un tamamen çağdaş sanata adanmış ilk ve tek bienali olma özelliğini taşıyor. Etkinlik, Durrës kentinin dört bir yanında yer alacak sergilerin yanı sıra, küratörler, galericiler, sanatçılar, tarihçiler ve sanat eleştirmenlerinin katılacağı ücretsiz açık konferanslarla zenginleştirilecek. Sibel Aktaş'ın "Rules & Limits" adlı eseri, uluslararası sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Aktaş, eserinin bireysel ve toplumsal özgürlüğün önemini vurgulamasını ve izleyicilerin kendi yaşamlarından kesitler bulmasını umuyor. Başkent Üniversitesi ve Türkiye sanat camiası, Aktaş'a bu önemli etkinlikte başarılar dilerken, Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek eserlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.





Bu önemli etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye ve detaylara Durrës Bienali resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.