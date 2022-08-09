Başkentte Sakiler ve Manga rüzgarı esti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliği yaptığı "Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri"nde Sakiler ve Manga rüzgarı esti.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:21
Başkentte Sakiler ve Manga rüzgarı esti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Konser programlarıyla her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 5-6-7 Ağustos tarihlerinde unutulmaz konserlerle başkentlilere müzik ziyafeti sundu.

Etkinlikler çerçevesinde Gazipark’ta Sakiler Grubu sahne alırken Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'nda alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga, sevenleriyle buluştu. Ayrıca Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda ise panayır ve Kent Orkestrası ile Ender Balkır konseri düzenlendi.


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