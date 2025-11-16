Başkentte sanatın yeni adresi: Atatürk Sanat Merkezi açıldı

Başkentin merkezi noktası Kızılay ve çevresinden önce tiyatro salonları çekildi. Sanatseverlerin çabaları sonuç vermedi. Tiyatro salonları daha tenha ve ulaşımı zor bölgelerde kaldı. Ne yazık ki kentin merkezinde artık sinema salonlarına bile ilgi yok. Ters giden bunca gelişmeye karşın Çankaya Belediyesi, kentin en ulaşılabilir ve rantı yüksek bir bölgesine yeni bir sahne yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’nin Atatürk Sanat Merkezi’ne olumlu yaklaştıklarını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

ASM, 20 Ekim’de CHP lideri Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. ASM, Mustafa Kemal Mahallesi’nde. Merkezin yapımına Alper Taşdelen’in belediye başkanlığı döneminde başlanmıştı. Ancak yaşanan ekonomik kriz, salgın nedeniyle bitirilmesi olanaklı olmamıştı. Kentin rantının en yüksek olduğu bölgede bulunan bir arsanın, sanat alanı için ayrılması ve yüksek rakamlarla değerlendirilmesi Türkiye ve Ankara için umut verici.

Çankaya Belediye Başkanı Güner’le birlikte yapımı tamamlanan ve son küçük düzenlemelerinin yapıldığı ASM’yi gezdik. Merkez için belediye toplamda 700 milyon TL’ye yakın bir harcama yapmış. İlk faaliyetleri de Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılmış. Güner, sanat kurumlarının merkezi kullanmaları konusundaki sıcak yaklaşımlarından çok memnun. Ankara’ya, Çankaya’ya yeni ve kapsamlı bir sahne kazandırmalarının gururunu yaşıyor.

İKİ BÜYÜK SALON

ASM’de iki büyük salon var: Kırmızı Salon ve Mavi Salon. Fuayeler geniş. Sahne derinlikleri mükemmel. Yapım aşamasında amaca yönelik her türlü teknik ayrıntı gözetilmiş. Salonlara girdiğinizde akustiğin mükemmelliğini hissediyorsunuz. Her iki sahnenin her türlü teknik ayrıntısı düşünülmüş. Dekorların taşınabilmesi için düzenlemeler yapılmış. Dört tonluk bir asansör, hem Mavi hem de Kırmızı salona dekor taşıyabilecek düzeyde. Kırmızı Salon’da opera temsilleri, Mavi Salon’da tiyatro temsilleri gerçekleştirilecek.

Kurumların programına göre tiyatro gösterimlerinin daha yoğun olması bekleniyor. Mavi Salon’un seyirci kapasitesi 500 kişi. Opera temsillerinin yapılacağı Kırmızı Salon, 1000 kişilik kapasiteye sahip. Bu salon aynı zamanda Ankara’da nitelikli konserlerin yapılması açısından da zemin sağlayacak.

ASM yalnızca temsiller için salon olarak düşünülmemiş. Geniş fuayelerinde resim sergilerinin açılması da planlanıyor. Her türlü kültür sanat faaliyetinin düzenlenebileceği bölümler bulunuyor. ASM aynı zamanda Ankara’nın en nitelikli bölgesinde yer alıyor. Merkezin duvarlarını şimdiden Devlet Tiyatroları ve Opera’nın afişleri süslemeye başlamış. ASM’nin kısa sürede sanatın yeni merkezi olması bekleniyor.

Çankaya Belediye Başkanı Güner, her türlü nitelikli sanat faaliyetinin Ankaralı ve Çankayalı ile buluşması için çaba göstereceklerini dile getiriyor. Gerçekleştirilecek faaliyetler, oluşturulacak sanat kurulu tarafından belirlenecek.

Bir başka konu sanatın ulaşılabilir olması. Ankara’nın her geçen gün kalabalıklaştığını, ulaşımın zorlaştığını anımsatınca Güner, “Atatürk Sanat Merkezi metro güzergâhında. Metro ile kentin her yanından sanatsever Bilkent metro istasyonuyla buraya gelebilir. Ayrıca bir otoparkımız da var. Kaldı ki temsillerin yapılacağı akşam saatlerinde bu bölgede otopark sorunu olmuyor. Merkezimiz uluslararası tüm opera, bale, tiyatro gibi sanatsal gösterilerin yüksek standartlarda seyirci ile buluşturulabilmesine uygun yapısıyla uzmanların beğenisini kazanmaya başladı bile” diyor.

SALONUN KİMLİK KARTI

Merkez, 22 bin 500 metrekare alanda kurulu. Metro durağına 200 metre mesafede. Merkezin yapımında uluslararası mimari örneklerden hareket edildi. Orkestra çukuru ve akustiğiyle dünya standartlarına göre planlandı.

ASM’de iki adet kulis katı bulunuyor. Kırmızı Salon ve Mavi Salon’un kulislerinde 8’er adet kulis odası yer alıyor. Ayrıca kulis alanında sanatçı ve organizasyon ekiplerine özel kafe alanı, 3 tane prova odası, makyaj odası, ütü odası, şapka, ayakkabı, çanta, kostüm ve maske depoları unutulmamış.