Başkentte "Vintage Festivali"
Klasik otomobil sergisi, antik eşya stantları ve sahne şovları ile konserlerin yer aldığı Başkentte "Vintage Festivali", 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
Klasik otomobil sergisi, antik eşya stantları ve sahne şovları ile konserlerin yer aldığı "Vintage Festivali" bir alışveriş merkezinde başladı. Alışveriş merkezinin otoparkında klasik otomobil sergisinin yer aldığı festival kapsamında botanik bahçesinde kurulan stantlarda antika eşyalar ile atölye etkinlikleri başkentlilerle buluştu.
Sahne şovları, konserler ve çeşitli etkinliklerle 28 Ağustos'a kadar sürecek festival açık hava film gösterimiyle sona erecek.
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