Başkentte Yunus Emre özel konseri
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrası'nın Unesco 2021 Yunus Emre Yılı Özel Konseri Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ankaralılarla buluşacak.
Türk halk ozanı Yunus Emre'nin yaşamını yitirmesinin 700. ölüm yıldönümünde şiir ve yazılarından hazırlanan 'Yunus Emre Özel Konseri', 11 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana salonunda Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları'nın işbirliğiyle yapılacak olan konserde, müziklerin düzenlemesi ve Orkestra Şefliğini Eray İnal, rejisörlüğü ise Murat Atak üstleniyor.
BUGÜNE AKTARILACAK
Konserde, Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Nurdan Küçükekmekçi, Tuğçe Oğuzülgen, Emre Akkuş, Mehmet Yılmaz; Kültür Bakanlığı Türk Müziği Sanatçıları Süleyman Yardım ve Tanju Durak’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları Özlem Akdoğan, Devrim Ö. Akın ve H. Tolga Tümer görev alacak. Konserde, halk ozanı Yunus Emre’nin yaşam öyküsü ve düşünceleri bugüne aktarılacak, tasavvuf müziği klasik batı müziği enstrümanları ile harmanlanacak.
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