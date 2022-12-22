Başrolde Tom Cruise: Görevimiz Tehlike'nin yeni filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

22 Aralık 2022 Perşembe, 11:27

Serinin son filmi olan ve 2023 yılında vizyona girmeye hazırlanan “Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm”ün kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Görevimi Tehlike serisinin 7. devam halkası olan Mission: Impossible 7, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor.

Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.

Serinin 7. filmi, yani resmi adıyla "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" (Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.