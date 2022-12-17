Mor ve Ötesi'nin stadyum konseri film oldu: 'Tamiri Mümkün'
Sevilen grup Mor ve Ötesi'nin 35 bin kişinin katıldığı 28 Mayıs İnönü Stadyumu konseri, 'Tamiri Mümkün' isimli konser filmiyle 13 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak.
Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi’nin bu sene Beşiktaş İnönü Stadı’nda verdiği ve 35 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattığı konser, sinema filmi olarak vizyona girmeye hazırlanıyor.
NTV'nin aktardığına göre; 13 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak film, konseri kaçıranları tarihi geceye götürme şansı sunarken konseri unutamayanlara da o özel anları yeniden yaşatacak.
‘Tamiri Mümkün’ adını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz oturuyor.
İLK TANITIM YAYIMLANDI
13 Ocak 2023’te vizyona girecek filmden ilk tanıtım da yayımlandı...
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'