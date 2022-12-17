Mor ve Ötesi'nin stadyum konseri film oldu: 'Tamiri Mümkün'

Sevilen grup Mor ve Ötesi'nin 35 bin kişinin katıldığı 28 Mayıs İnönü Stadyumu konseri, 'Tamiri Mümkün' isimli konser filmiyle 13 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:58
Mor ve Ötesi'nin stadyum konseri film oldu: 'Tamiri Mümkün'
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Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi’nin bu sene Beşiktaş İnönü Stadı’nda verdiği ve 35 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattığı konser, sinema filmi olarak vizyona girmeye hazırlanıyor.

NTV'nin aktardığına göre; 13 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak film, konseri kaçıranları tarihi geceye götürme şansı sunarken konseri unutamayanlara da o özel anları yeniden yaşatacak.

‘Tamiri Mümkün’ adını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Recep Yılmaz oturuyor.

İLK TANITIM YAYIMLANDI

13 Ocak 2023’te vizyona girecek filmden ilk tanıtım da yayımlandı...


Mor ve Ötesi İnönü Stadyumu konser

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