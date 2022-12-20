Bornova Kısa Film Günleri “Duvar” ile açıldı

20 Aralık 2022 Salı, 09:22

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Bornova Kısa Film Günleri’ Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Türkiye’yi 2016 ve 2020 olimpiyatlarında temsil eden milli paralimpik tenisçi Büşra Ün'ün hayatını analatan "Duvar" belgeseliyle başlayan festivalin açılş törenine Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büşra Ün, antrenörü Osman Yıldız, ailesi ve çok sayıda filmsever katıldı.

Açılışından konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, her zaman sanata ve sanatçıya destek olma gayreti içinde olduklarını söyleyerek, “Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimiz aracılığıyla bu yıl, paralimpik tenisçimiz Büşra Ün’ün örnek mücadelesinin anlatıldığı belgesele destek vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Bornova Kısa Film Günleri’ni her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi. 12 yıldır devam eden kısa film günlerini Bornova Belediyesi olarak iki yıldır uluslararası düzeyde yaptıklarının altını çizen Başkan İduğ, “Özel insanların mücadele gücü ve yerel yönetimlerin onlara katkı koyması çok kıymetli” dedi.

“DUVAR” YURT DIŞINDA DA GÖSTERİLECEK

Filmin Yönetmeni Evrim İnci, Büşra Ün’ün hikayesinin kendi belgesel tarzına çok uygun olduğunu belirterek, “Bu hikayeyi insanlara en güzel şekilde ulaştırmak için Büşra Ün ile görüştük ve senaryoyu hazırladık. Çekimlerde ise Bornova Belediyesi Film Ofisi’nden büyük destek aldık. Bize her konuda destek veren Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi. İnci, 1.5 yıllık bir emeğin ürünü olan belgeseli uluslararası festivallerde de seyirci karşısına çıkaracaklarını söyledi. Büşra Ün de mücadelesinin anlatıldığı belgesel filmin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı sporcu Ün’ün yaşadığı sıkıntılar ve hayata karşı mücadelesini anlattığı filmin ilk gösterimi, film gösteriminin ardından sporcu Büşra Ün ve film ekibi katılımcılarla söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası Başkan İduğ, Ün’e ve onun mücadelesinin anlatıldığı Duvar filminin yönetmeni Evrim İnci’ye plaket verdi.

23 ÜLKEDEN 63 FİLM

Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan “2. Bornova Kısa Film Günleri” bu yıl Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sanatseverler, 23 ülkeden 63 filmi izleme imkanı elde ederken, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

“DUVAR”

Tekerlekli sandalye tenisinde Türkiye'nin ilk kadın tenisçisi olan 28 yaşındaki Büşra Ün’ün hayat hikayesinin anlatıldığı, Evrim İnci’nin yönetmenliğini yaptığı 20 dakikalık kısa film, 12 yıldır Türkiye şampiyonluğunu da kazanan başarılı sporcunun günlük yaşamından spor kariyerine giden yolda hayata karşı duruşu ve yaptığı fedakarlıkları anlatıyor. ‘Modern bir Athena’nın doğuş hikayesi’ olarak lanse edilen belgeselde genç sporcunun anne ve babası Tevfik Fikret Ün, Nazike Ün ile antrenörü Osman Yıldız da yer alıyor.