Barbie filminden ilk fragman yayımlandı

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminden ilk fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 10:41
Barbie filminden ilk fragman yayımlandı
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Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı ve Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filminden ilk fragman yayınlandı.

Filmde Robbie’nin sevgilisi Ken’i ünlü aktör Ryan Gosling canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimler yer alıyor.

Barbie, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.


Film Margot Robbie barbie Ryan Gosling

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