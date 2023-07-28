Bathonea gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Kazılar sırasında Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen “büyük” ve “küçük” olarak adlandırılan iki adet antik liman ve göl içinde kalmış bir antik deniz fenerinin izleri tespit edildi. Bu keşifle birlikte Patara’dan sonra ülkemizde ikinci antik deniz feneri tespit edilmiş oldu. Ayrıca, İmparator Büyük Konstantin (M.S.330) tarafından yaptırıldığı tespit edilen dev bir açık sarnıç, bir kale kalıntısı ve tabanları mozaik kaplı büyük bir saray kompleksi ortaya çıkarıldı.

Öte yandan gölün diğer tarafında, İstanbul’un ilk yerleşim yeri olarak görülen Yarımburgaz Mağarası’nda yaşayan insanlardan kalmış olabileceği düşünülen buluntular da ortaya çıktı. İstanbul’un tarihini Mezolotik Çağ’a kadar götüren kalıntılar bulundu.

Kazı alanını gezdiren bilim insanları bu alanın “antik kent” olarak görülemeyeceğini, bir yerleşim olduğunu, bir ilçe gibi düşünülebileceği bilgisini verdiler.

Ayrıca antik yerleşim ve kazılar da İstanbul’da diğer her alanda olduğu gibi hayata geçmesi durumunda Kanal İstanbul isimli facia projeden olumsuz etkilenme tehlikesi altında.

‘ULUSLARARASI EKİP’

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün basın toplantısındaki konuşmasında, “Kazılarımız Avcılar’ın Firuzköy yarımadası olarak adlandırılan yarımada üzerinde üç noktada gerçekleşiyor: Burada çalışmalarımızı 120 bilim insanıyla gerçekleştiriyoruz. Bathonea kazılarının ülkemizdeki en büyük bilim heyetlerinden birine sahip uluslararası güçlü bilim insanlarından oluşan bir ekibe ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz” dedi.

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Basın toplantısında Bathonea antik kentinin kazı çalışmalarının destekçisi oldukları için duydukları gururun altını çizen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şu açıklamalarda bulundu: “Daha önce Truva antik kentinde olduğu gibi bugün Bathonea’da da aynı özveri ve adanmışlıkla desteklerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu çalışmalar hem İstanbul’un tarih öncesi kronolojisindeki büyük boşlukların doldurulmasına katkı sunacak hem de ülkemize değer katacak.”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de yaptığı konuşmada, “Burası ören yeri olarak açıldığında İstanbul’a gelen turistlerin kalış süresini bir gün daha uzatacak” ifadelerini kullandı.