Bayraklı Homeros Festivali'ne hazır!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:18

Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival programına ve katılımcılara yönelik tanıtım toplantısı Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe’de gerçekleşti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, festivalin içeriğine yönelik bilgiler verirken, etkinliğin katılımcıları da basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bu yıl ‘Homeros Kentinde’ sloganıyla gerçekleşecek Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, sanatın ve edebiyatın önemli isimlerini ağırlayacak. Zülfü Livaneli’ye Homeros Roman/ Müzik Onur Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Ataol Behramoğlu’na Homeros Şiir Onur Ödülü, Valeriu Stancu’ya ise Konuk Yazar Onur Ödülü takdim edilecek. Festivalde; İlber Ortaylı, Metin Uca, Nebil Özgentürk, Sevinç Erbulak, Levent Üzümcü gibi ünlü isimler de yer alacak. Festivale 10 farklı ülkeden 163 konuk katılacak. Toplam 46 farklı etkinlik yapılacak. Direktörlüğünü ünlü şair Tuğrul Keskin’in yaptığı festival, 29 - 30 Eylül / 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

“İZMİR’İN KALBİ BAYRAKLI’DA ATACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı ile ilgili bizim bir hayalimiz var. Bayraklı’yı marka kent yapmak istiyoruz. Geldiğimiz gün dünya çocuk ve gençlik kenti dedik. Konumuyla, birikimiyle, gençleriyle, dinamiğiyle yeni kent merkezi olması itibarıyla Bayraklı İzmir’in kalbidir. Bize ait olan değerlere sahip çıkacağız ve üstüne yenilere eklemeye devam edeceğiz. Bunlardan birisi de Homeros. Homeros uluslararası kamuoyu için de İzmir için de önemli. İzmir marka kent olacaksa bunun öncülerinden birisi Homeros olacaktır. Kentlerin geçmişten gelen serüveni, emeği, kültürü var. Bu değerleri ne kadar içselleştirirsek kent kimliğini de o kadar sağlamlaştırmış oluyoruz. Amacımız da kent kimliğini oluştururken uluslararası değerlerimizi evrensel değerlerimizle birleştirmek. Göreceksiniz İzmir’in kalbi Bayraklı’da atacak” dedi.

KESKİN: HOMEROS BAYRAKLILIDIR

Festival Direktörü Tuğrul Keskin, “Edebiyatçılar, tarihçiler ve sanatçılar bu yıl da Bayraklı’da buluşacak. “Homeros Kentinde” sloganıyla gerçekleşecek festivalimizde Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı ile Sunucu ve Yazar Metin Uca bir söyleşi gerçekleştirecek. Levent Üzümcü, Orhan Aydın ve Gülcan Altan’ın yer alacağı “Unutma Bizi” isimli tiyatro oyunu sahnelenirken, Nebil Özgentürk’ün Nazım Aramızda belgesel gösterimi de seyirciyle buluşacak. Yazar Nedim Gürsel, Oyuncular Altan Gördüm, Sevinç Erbulak, Tamer Levent, Pelin Batu, Şairler Haydar Ergülen, Turgay Kantürk, Tuğrul Tanyol, Emel İrtem, Nilay Özer ve birbirinden değerli onlarca şair, ressam, müzisyen, roman yazarı ve oyuncu da söyleşiler ile festivalde yer alacak. Festival kapsamında 40 Resim 40 Homer sergisi de açılacak. Kardeş Türküler ve Mikail Aslan konserleri de sanatseverlerle buluşacak” diye konuştu